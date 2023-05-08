(ÖZET) Galatasaray – Başakşehir maç sonucu: 1-0 | Aslan’dan hata yok!

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Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray, sahasında Başakşehir’i konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

Galatasaray’ı galibiyete taşıyan golü 45+8. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonuçla 31 maç sonunda 73 puana ulaşan Galatasaray, aynı maç sayısındaki rakibi Fenerbahçe ve kendisinden 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş ile puan farkını 5’e çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun savunma arkasına pasına hareketlenen Mauro Icardi’den önce kaleci Muhammed Şengezer, topa dokunmayı başardı. Sonrasında topla buluşan Dries Mertens’in kaleye giden vuruşunu Leo Duarte çıkardı. Belçikalı oyuncu yeniden bir vuruş yaparken bu kez top, Ömer Ali Şahiner’den döndü. Dries Mertens’in bir kez daha denediği şansında ise top Ömer Ali Şahiner’e çarparak bu kez kornere gitti.

SARI KART | 10. dakikada Başakşehir’de Lucas Biglia, Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Torreira ile net fırsat

14. dakikada Kazımcan Karataş’ın sol kanattan kullandığı taç atışında ön dirkete Mauro Icardi’nin indirdiği topa altı pas üzerinde Lucas Torreira’nın gelişine yaptığı vuruş, savunmadan döndü.

16. dakikada Dries Mertens’in sol kanattan ortasına Sergio Oliveira’nın uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşu Lucas Lima’ya çarparak kornere gitti.

25. dakikada Mahmut Tekdemir’in sol kanada pasına hareketlenen Serdar Gürler’in ceza sahası ön çizgisine çevirdiği topta önünü açarak Deniz Türüç’ün çektiği şutu Fernando Muslera çıkararak kornere yolladı.

27. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan ortasına ön direkte Mauro Icardi’nin yaptığı kafa vuruşu arkasındaki Leo Duarte’den döndü.

29. dakikada Sacha Boey’nin ortasında Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşu kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

30. dakikada Serdar Gürler’in ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla çektiği şut, kaleci Fernando Muslera’da kaldı.

31. dakikada Sergio Oliveira’nın sağ kanattan ortasında Mauro Icardi ile yükselen Leo Duarte’nin kafasından sekerek arka direğe açılan topa Kerem Aktürkoğlu’nun kontrolü sonrasında yaptığı vuruş, kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

SARI KART | 38. dakikada hakem Halil Umut Meler’in taç atışının yönü konusunda verdiği karara tepki gösteren Sacha Boey, sarı kart gördü.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanatta ceza alanı içerisine indirdiği topta Mauro Icardi, topa dokunduktan sonra yerde kaldı fakat maçın hakemi Halil Umut Meler, pozisyona ilişkin devam kararı verdi.

Galatasaray penaltı kazandı

PENALTI | 45+7. dakikada yapılan VAR incelemesi sonucunda Galatasaray, penaltı kazandı. Sergio Oliveira’nın sol kanattan ortasına Deniz Türüç’ün elle yaptığı müdahale sonucunda penaltı kararı verildi.

Mauro Icardi hata yapmadı

GOL | 45+8. dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi, penaltı vuruşunda topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan içeri çevirdiği topa müdahale eden Ahmed Touba, topa birlikte hareketlendiği Mauro Icardi’ye vuruş şansı vermedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 56. dakikada Başakşehir’de Danijel Aleksic’in yerine Adnan Januzaj oyuna dahil oldu.

59. dakikada Deniz Türüç’ün pasında sağ kanattan hareketlenen Serdar Gürler, Fernando Muslera’nın önde olduğunu düşünerek uzak mesafeden vuruşunu yaptı fakat top rahat bir şekilde Uruguaylı kalecide kaldı.

60. dakikada Deniz Türüç’ün sağ çaprazda uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Fernando Muslera kurtardı.

SARI KART | 60. dakikada Galatasaray’da Lucas Torreira, Lucas Biglia’ya müdahalesi nedeniyle avantaj oynatılan pozisyonun sona ermesiyle sarı kart gördü.

Başakşehir beraberliğe yaklaştı

63. dakikada Başakşehir’in sağ kanattan Deniz Türüç ile kullandığı kornerde Mahmut Tekdemir, ön direkte istediği dokunuşu yapamasa da Kazımcan Karataş’a çarpan top arka direkten az farkla auta gitti.

66. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol kanattan ceza sahasına havalandırdığı topu Mauro Icardi, indirmek istedi fakat top istediği şekilde bir takım arkadaşına gitmedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 67. dakikada Başakşehir’de Lucas Biglia ve Lucas Lima kenara gelirlerken Berkay Özcan ve Caner Erkin oyuna dahil oldular.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 74. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens ve Sergio Oliveira kenara gelirlerken Nicolo Zaniolo ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldular.

77. dakikada Mauro Icardi’nin sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu, kafayla topu Nicolo Zaniolo’ya indirmek istedi fakat Leo Duarte, İtalyan oyuncudan önce araya girdi.

78. dakikada Başakşehir çıkarken yapılan preste Fredrik Midtsjö’nün müdahale ettiği top Kerem Aktürkoğlu’nun önünde kaldı ve Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda Nicolo Zaniolo’nun yaptığı vuruş, Ahmed Touba’dan döndü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Başakşehir’de Deniz Türüç ve Joao Figueiredo oyundan çıkarlarken Philippe Keny ve Stefano Okaka oyuna dahil oldular.

80. dakikada Galatasaray’ın Kerem Aktürkoğlu ile sol kanattan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşu önce savunmaya da temas ederek üst direkten bir kez daha kornere gitti.

Savunma çizgiden çıkardı

81. dakikada yine sol kanattan Kerem Aktürkoğlu ile sol kanattan kullanılan kornerde Abdülkerim Bardakcı’nın ön direkteki kafa vuruşunu Başakşehir savunması çizgiden çıkardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 87. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica kenara gelirlerken Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldular.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, karşılaşmadan 1-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler:

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Sam Adekugbe, Fredrik Midtsjö, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Joao Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Edgar Ie, Caner Erkin, Adnan Januzaj, Berkay Özcan, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Stefano Okaka,