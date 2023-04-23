(ÖZET) Galatasaray – Fatih Karagümrük maç sonucu: 3-3 | Geri dönüş galibiyete yetmedi!

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Fatih Karagümrük’ün 3-1’lik üstünlüğü yakaladığı mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK KAYIP

Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi sahasında Fatih Karagümrük ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılıların ligde iç sahadaki 10 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Galatasaray, 29 maç sonunda puanını 70 yaparken en yakın rakibi ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 7’ye çıkarabildi. Fatih Karagümrük ise 29 maç sonunda 41 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Fatih Karagümrük’ün sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Fatih Karagümrük, topu kaybetse de yeniden kazandı ve Andrea Bertolacci’nin ön direğe ortasına Mbaye Diagne’nin dokunuşu savunmanın müdahalesi ile yeniden kornere gitti.

Kerem’den erken açılış!

GOL | 3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Milot Rashica, Sacha Boey’yi gördü. Fransız oyuncunun ceza sahasına girip arka direğe çevirdiği topa dokunan Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.

Zaniolo ile ikinci gol şansı

12. dakikada sağ kanatta Kerem Aktürkoğlu’nun pası sonucunda kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza sahası içerisine giren Nicolo Zaniolo’nun karşı karşıya pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Batuhan Şen çıkardı. Sonrasında yeniden sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun ortasında Sergio Oliveira, kafayla topa dokunabilse de istediği vuruşu yapamadı.

Eski takımına golünü attı

GOL | 18. dakikada Andrea Bertolacci’nin savunma arkasına topuna hareketlenen Mbaye Diagne’nin ceza sahası içi sol çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş, Fatih Karagümrük’e beraberliği getirdi: 1-1.

23. dakikada Nicolo Zaniolo, kaleci Batuhan Şen’den sıyrılırken yerde kaldı fakat sonrasında kalkarak pozisyonu devam ettirmek istese de açısı daraldı ve Fatih Karagümrük savunmasının da yerini almasıyla top auta çıktı.

25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girerken Dries Mertens’in vuruşu savunmadan döndü. Top önüne düşen Sergio Oliveira’nın vuruşu ise auta gitti.

Muslera’nın hatasını affetmediler

GOL | 26. dakikada Fernando Muslera’nın hatalı pasında topla buluşan Saba Lobjanidze’nin sağ kanattan ortasına Fabio Borini’nin ön direkte yaptığı vuruş, Fatih Karagümrük’ü öne geçirdi: 1-2.

29. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica’nın sağ kanattan ortasına Dries Mertens’in uygun durumda yaptığı vuruş kaleci Batuhan Şen’de kaldı.

Nef Stadyumu’nda şok!

GOL | 30. dakikada Saba Lobjanidze’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla ortasına Sacha Boey’nin ters kafa vuruşu direkten dönerken sonrasında Fabio Borini’nin boş kaleye yaptığı vuruş konuk ekip adına farkı 2’ye çıkardı: 1-3.

VAR incelemesi sonucunda penaltı noktasını gösterdi

PENALTI | 45. dakikada Galatasaray’da Nicolo Zaniolo’nun savunmadan seken ve sonrasında Lawrence Nicholas’ın müdahalesine ilişkin VAR incelemesi sonucunda Lawrence’ın elle müdahalesini tespit eden Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi.



Oliveira hata yapmadı

GOL | 45+1. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sergio Oliveira, Galatasaray adına farkı 1’e indirdi: 2-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük’ün 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

46. dakikada ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Sam Adekugbe’nin uygun pozisyonda içeri çevirdiği top savunmadan sekince isabetli olmayarak taca gitti.

SARI KART | 48. dakikada Fatih Karagümrük’te Lawrence Nicholas, Sergio Oliveira’ya müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

53. dakikada hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağı sonrası Andrea Bertolacci’nin ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta gitti.

Mauro Icardi alkışlarla oyuna girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Galatasaray’da Nicolo Zaniolo’nun yerine Mauro Icardi, oyuna dahil oldu.

63. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens’in pasında Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içi sol çaprazdan şutu savunmaya da çarparak kornere gitti.

Bir penaltı kararı daha

PENALTI | 64. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Milot Rashica, Davide Biraschi’nin müdahalesi ile yerde kaldı ve Galatasaray, penaltı kazandı.

Icardi değerlendiremedi

PENALTI KAÇTI | 67. dakikada penaltı için topun başına gelen Mauro Icardi’nin panenka vuruşunda top kaleci Batuhan Şen’de kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Fatih Karagümrük’te Lawrence Nicholas ve Saba Lobjanidze oyundan çıkarlarken Adnan Uğur ve Ebrima Colley, oyuna dahil oldular.

73. dakikada Galatasaray’da Milot Rashica’nın uzak mesafeden vuruşunu kaleci Batuhan Şen çıkardı.

76. dakikada Sacha Boey’nin ortasında arka direkte topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşu Davide Biraschi’nin müdahalesi ile kornere gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 78. dakikada Galatasaray’da Dries Mertens’in yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 78. dakikada Fatih Karagümrük’te sakatlanan Andrea Bertolacci’nin yerine Bruno Rodrigues oyuna girdi.

Boey beraberliği getirdi

GOL | 80. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun kafayla indirdiği topta, Mauro Icardi vuruş şansını bulamazken savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Sacha Boey’nin sol ayakla yaptığı vuruş beraberliği getirdi: 3-3.

86. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mauro Icardi’ye Batuhan Şen, kalesinden erken çıkarak gol şansı vermedi. Dönen topta Sergio Oliveira’nın ceza sahası dışından vuruşu auta gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90. dakikada Galatasaray’da Sam Adekugbe ve Sergio Oliveira oyundan çıkarlarken Leo Dubois ve Juan Mata, oyuna dahil oldular.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Nicolo Zaniolo

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Juan Mata, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş, Mauro Icardi

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Lawrence Nicholas, Magomed Ozdoev, Andrea Bertolacci, Saba Lobjanidze, Fabio Borini, Mbaye Diagne

Yedekler: Muzaffer Cem Kablan, Bruno Rodrigues, Burak Kapacak, Salih Dursun, Adem Ljajic, Kreim Frei, Samed Onur, Ebrima Colley, Adnan Uğur, Colin Kazım Richards