ÖZET | Galatasaray – Gençlerbirliği maç sonucu: 2-2

Antalya’da kampa giren Galatasaray, hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Dört golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. Mücadele Galatasaray’ın kamp yaptığı otelin sahasında basına ve taraftarı kapalı olarak gerçekleşti.

Galatasaray’ın gollerini Icardi ve Barış Alper Yılmaz atarken, Gençlerbirliği’nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil’den geldi.

Sarı-Kırmızılı takım günün ikinci maçında Pendikspor’la saat 18.00’de karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR…

Maçın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-Kırmızılı takımın golünü Mauro Icardi kaydetti.

Maçın ikinci yarısında Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Yasin Güreler golü kaydetti.

Gençlerbirliği Erkan Eyibil’le skoru 2-1 yaptı.

Barış Alper Yılmaz Galatasaray adına eşitliği getirdi.

Galatasaray – Gençlerbirilği 11’ler

Galatasaray: Jankat, Ross, Emin, Nelsson, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi

Gençlerbirliği: Nurullah, Uğur, Alperen, Tomas, Yasin, Abdullah, Torje, Erkan, Mete Kaan, Rhasalla, Ayovi

Lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maç

Sarı-Kırmızılılar, ülkemizde yaşanan deprem felakatinin ardından lige geri döndükten sonra 50 gün içerisinde 3 maça çıkacak. Galatasaray, bu süre içerisinde ise temposunu ve ritmini yeniden kaybetmeden, lige odaklanmayı hedefliyor. Özellikle Gaziantep FK maçının hükmen kazanmasının ardından galibiyet serisi 13 maça yükselecek olan Cim Bom, Antalya’da kampa girdi. Aslan, burada iki hazırlık maçı oynayacak. Teknik direktör Okan Buruk ise, kamp öncesinde konuştu. 49 yaşındaki teknik adam, sanki sezon başı kampına gidiyormuş gibi oyuncularından odaklanmasını istedi.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rachica, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Kayar, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Juan Mata, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi, Enes Büyük

İdmanın sürpriz ismi Sam Adekugbe

Galatasaray hazırlıklarını Belek’te yapılan antrenmanla sürdürürken, dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleşti. İdmanın sürpriz ismi Sam Adekugbe oldu. Hatayspor’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcunun,fizik ve kondisyon açısından çok iyi durumda olması ve arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması,teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Alanyaspor maçının biletleri satışta

Antalya kampının son gününde 26 Şubat Pazar saat 18.00’de Galatasaray’ın Alanyaspor ile Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağı dostluk maçının biletleri satışa çıktı. Bu karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacak. Bilet fiyatları ise tribün kategorisine göre 100, 200 ve 500 TL arasında değişiyor.