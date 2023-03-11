(ÖZET) Galatasaray – Kasımpaşa maç sonucu: 1-0 | Rekor, Zaniolo ile geldi!

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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Galatasaray’ı galibiyete taşıyan gol, 57. dakikada yeni transfer Nicolo Zaniolo’dan geldi. İtalyan yıldız, maçın ikinci yarısı başlarken oyuna dahil olmuştu.

Sarı-Kırmızılılar, bu sonuçla Süper Lig’de üst üste 14. galibiyetini aldı ve lig tarihinde en uzun galibiyet serisi rekorunu kırmayı başardı. Daha önce bu seri 1959-60 sezonunda üst üste 13 maç kazanan Beşiktaş’a aitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’nın Mauro Icardi’ye uzun pasında Kasımpaşa kalecisi Günay Güvenç, erken davranarak ceza sahası dışına çıktı ve topu kafayla uzaklaştırdı.

5. dakikada Galatasaray’da sol kanatta topla buluşan Sam Adekugbe’nin gelişine yapmak istediği orta kaleci Günay Güvenç’te kaldı.

12. dakikada Kasımpaşa’nın hızlı hücumunda Galatasaray, 4’e 4 yakalanırken Mickael Tirpan’ın sağ kanattan ceza sahası içi sol çapraza pasında Sergio Oliveira kritik bir müdahalede bulundu ve top Fernando Muslera’da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 22. dakikada Galatasaray’da sakatlanan Juan Mata kenara gelirken yerine Milot Rashica, oyuna dahil oldu.

Kaleyi bulan ilk şut

33. dakikada Galatasaray’da ceza sahası dışında topla buluşan Lucas Torreira’nın kontrolü sonrası yaptığı sert vuruşu kaleci Günay Güvenç, son anda müdahale ederek köşeden çıkardı. Torreira’nın vuruşu, Galatasaray’ın maçta kaleyi bulan ilk şutu oldu.

40. dakikada Kasımpaşa’da Haris Hajradinovic, Kerem Aktürkoğlu’ndan kaptığı top sonrası sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve top kaleci Fernando Muslera’da kaldı.

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun uzun pasında sağ kanattan Milot Rashica, gelişine ortasını yaparken topa vurmaya hazırlanan Mauro Icardi’den önce Fabiano, araya girerek topu kornere yolladı.

Günay’dan izin yok!

41. dakikada Galatasaray’ın sol kanattan Kerem Aktürkoğlu ile kullandığı kornerde ön direkte Mauro Icardi’nin kaleye sırtı dönükken yaptığı etkili kafa vuruşunu kaleci Günay Güvenç, başarılı bir kurtarışla kornere yolladı.

45. dakikada Yunus Akgün’ün pasında sağ kanatta topla buluşan Sacha Boey’nin ortası savunmadan sekerek penaltı noktası üzerindeki Lucas Torreira’nın önüne düşerken Uruguaylı oyuncunun uygun pozisyonda gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

Üst üste fırsatlar

45+1. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu’nun savunma arkasına pasına hareketlenen Mauro Icardi’nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya pozisyonda gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray’da ikinci yarı öncesi Yunus Akgün’ün yerine yeni transfer Nicolo Zaniolo oyuna girdi.

SARI KART | 47. dakikada Galatasaray’da Lucas Torreira, Mickael Tirpan ile girdiği ikili mücadelenin ardından sarı kart gördü.

Zaniolo sahnede!

GOL | 57. dakikada topla buluşan Nicolo Zaniolo, Milot Rashica’yı gördü. Sonrasında Rashica’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nicolo Zaniolo, karşı karşıya pozisyonda takımını öne geçirdi: 1-0.

62. dakikada Sergio Oliveira’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sacha Boey, ortasını yaparken Mauro Icardi, kontrol ederek vurmak istedi fakat sonrasında top Kerem Aktürkoğlu’nun önünde kaldı. Kerem’in ceza sahası içerisinden vuruşu, savunmada Fabiano’ya çarparak taca gitti.

70. dakikada sağ kanatta Nicolo Zaniolo’nun bıraktığı topta ceza sahası içerisindeki Sacha Boey, topla penaltı noktasına doğru kat etmek isterken savunma araya girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 71. dakikada Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira kenara gelirlerken Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, oyuna dahil oldular.

73. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutu, savunmadan döndü.

Cezalı duruma düştü

SARI KART | 75. dakikada Galatasaray’da sarı kart gören Victor Nelsson, cezalı duruma düştü. Danimarkalı oyuncu, önümüzdeki hafta Konyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 90+1. dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi’nin yerine Bafetimbi Gomis oyuna dahil oldu.

90+8. dakikada Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yolladığı top auta gitti.

90+9. dakikada Ali Gholizadeh’nin sağ kanattan ortasında Ali Sühan Demirel’in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu, kaleci Fernando Muslera’da kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Galatasaray, mücadeleden 1-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Okan Kocuk, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Milot Rashica, Bafetimbi Gomis, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Ryan Donk, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Mickael Tirpan, Mickael Malsa, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Mounir Chouiar, Fode Koita