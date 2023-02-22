(ÖZET) Galatasaray-Pendikspor maç sonucu: 3-1

Galatasaray, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını gündüz saatlerinde 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile oynadı. Sarı-Kırmızılı ekibin kalesini genç eldiven Jankat korurken, savunma dörtlüsünde Ross, Nelsson, Emin Bayram ve yeni transfer Adekugbe yer aldı. Orta sahada Torreira ile Oliveira, kanatlarda Barış ile Kerem, forvet arkasında Mata, ileri uçta da Icardi görev yaptı. Arjantinli yıldızın golüyle ilk yarıyı önde kapayan Cim Bom, Yasin Güreler ve Erkan Eyibil’in golleriyle yenik duruma düştü. Galatasaray adına beraberliği getiren golü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Pendikspor engelini 3-1’le aştı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Gençlerbirliği’nin ardından akşam saatlerinde Pendikspor’la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılırken goller; Berkan Kutlu, Milot Rashica ve Yunus Akgün’den geldi.

Ligdeki ilk maç 11 Mart’ta

Ligde sıradaki maçı Gaziantep’le olduğu için haftayı BAY geçecek olan Galatasaray, ilk sınavını 11 Mart’ta Kasımpaşa’ya karşı verecek. Cim Bom bu mücadele öncesinde 26 Şubat’a kadar Antalya kampını sürdürüp, Alanyaspor ile bir yardım maçı oynadıktan sonra İstanbul’a dönecek. Kupa programına göre Galatasaray’ın fikstürü güncellenecek.