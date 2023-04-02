ÖZET | Giresunspor – Alanyaspor maç sonucu: 2-2

Giresunspor’la Alanyaspor Süper Lig’de 27. hafta maçında Çotanak Stadı’nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor maçın son dakikalarına 2-0 önde girerken Giresunspor bulduğu gollerle durumu 2-2’ye getirdi. Maçın son bölümünde büyük heyecan yaşanırken 4 golün atıldığı maçta taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

SON DAKİKA GELEN GOLLER

Ev sahibi Giresunspor’un golleri 84. dakikada Doğan Can Davas ve 88. dakikada Brandley Kuwas attı. Alanyaspor’un gollerini ise 17. dakikada Efecan Karaca ile 73. dakikada Zinedine Ferhat kaydetti. Efecan ayrıca Zinedine Ferhat’ın golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 29’a Giresunspor ise 24’e yükseltti. Ev sahibi takımın kazanamama serisi dokuz maça çıktı.

Giresunspor gelecak hafta deplasmanda Beşiktaş’la karşılaşacak. Alanyaspor ise Antalyaspor’a konuk olacak.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Görkem’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Perez’in röveşatasına Arias kafayla vurdu, kaleci Runarsson uzanarak topu çıkardı.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Balkovec’in ortasında ceza sahası içinde Efecan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sainz’in vuruşu savunmadan sekti. Atağın devamında topu önünde bulan Mejia’nın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Cavaliero sağ ayağıyla uzak köşeye vurdu, top direğin yanından dışarı gitti.

42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic’in sol ayağıyla vuruşunda kaleci Runarsson meşin yuvarlağı çıkardı.

74. dakikada Efecan Karaca’nın pasında Zinedine Ferhat Alanyaspor adına durumu 2-0 yaptı.

84. dakikada Giresunspor farkı bire indirdi. Doğancan Davas skoru 2-1 yaptı.

87. dakikada Giresunspor geri dönüyor. Brandley Kuwas 87. dakikada penaltıdan skoru 2-2 yaptı.

Giresunspor – Alanyaspor 11’ler

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Doumbia, Umut, Fer, Efecan, Cavaleiro, Koulouris