(ÖZET) Giresunspor – Başakşehir maç sonucu: 2-4 | Başakşehir’den kötü seriye son

Süper Lig’in 31. haftasında Giresunspor, sahasında Başakşehir’i konuk etti. Konuk ekip, ilk yarıda 4 farklı üstünlüğü yakaladığı mücadeleden 4-2’lik sonuçla galip ayrıldı.

Başakşehir’in golleri; 16 ve 35. dakikalarda Adnan Januzaj ile 25 ve 45+2. dakikalarda Joao Figueiredo’dan geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise 63 ve 90. dakikalarda Borja Sainz kaydetti.

GİRESUN’DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Giresunspor, deplasmanda aldığı 3-1’lik Ankaragücü yenilgisi sonrası evinde Başakşehir’e de 4-2 kaybetti. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabilmiş durumda.

Başakşehir yenilgisinin ardından Giresunspor, 29 maç sonunda 27 puanda kaldı.

BAŞAKŞEHİR’DEN SERİYE SON

Başakşehir’in de Giresunspor mücadelesi öncesinde oynadığı son 8 lig maçında 1 galibiyeti bulunuyordu. Giresunspor karşısında alınan sonuç, 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı. Yine Başakşehir, 21 Ocak’taki Kasımpaşa maçından bu yana 5 maçtır hasret kaldığı deplasman galibiyetine de ulaşmış oldu.

Son dönemdeki sonuçlarla üst sıralardaki yerini kaybeden Başakşehir, 29 maç sonunda 48 puana ulaştı.

İki takımın maça başladıkları 11’ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Arias, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Berkay, Aleksic, Deniz, Januzaj, Szysz, Figueiredo