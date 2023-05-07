(ÖZET) Giresunspor – Fenerbahçe maç sonucu: 1-1 | Zirve yolunda ağır yara!

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Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

GOLCÜLER SAHNEDE

Fenerbahçe, 20. dakikada Michy Batshuayi’nin penaltıdan attığı golle öne geçerken Giresunspor, 68. dakikada Riad Bajic ile rakibine yanıt verdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 31 maç sonunda 68 puana yükselirken İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkan Giresunspor ise 31 maç sonunda 28 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Diego Rossi’nin sol kanattan ortasını savunma uzaklaştırırken sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın vuruşu da Ramon Arias’tan döndü.

5. dakikada Luan Peres’in sol kanattan ortasını savunma uzaklaştırırken dönen topa İsmail Yüksek’in gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

9. dakikada Fenerbahçe’de sol kanattan ceza sahası içerisine giren Enner Valencia’nın içeri çevirdiği topu ön direkte Giresunspor savunması uzaklaştırdı.

10. dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler’in sağ kanattan yapığı ortaya arka direkte Enner Valencia’nın istediği gibi kontrol edememesi ile Hayrullah Bilazer’e çarpan top sonrası penaltı itirazları oldu. Maçın hakemi Bahattin Şimşek, VAR ile iletişimini de vurgulayan hareketi sonrası oyunu devam ettirdi.

10. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın uzun pasına hareketlenen Michy Batshuayi’den önce ceza alanı içerisinde topun bulunduğu noktaya yetişen Kadir Seven, topu kornere yolladı.

11. dakikada Fenerbahçe’nin sağ kanattan Arda Güler ile kullandığı kornerde ön direkte İsmail Yüksek’in kafa vuruşu savunmadan da sekerek bir kez daha kornere gitti.

16. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanattan kullandığı kornerde Mert Hakan Yandaş’ın ortasını Giresunspor savunması uzaklaştırmak isterken ceza alanı içerisinde topla buluşan Diego Rossi’nin penaltı noktası üzerinden gelişine yaptığı vuruş kaleci Ferhat Kaplan’da kaldı.

Fenerbahçe penaltı kazandı

PENALTI | 16. dakikada Diego Rossi’nin vuruşu öncesindeki pozisyona ilişkin yapılan VAR incelemesi sonucunda pozisyonu ekrandan izleyen maçın hakemi Bahattin Şimşek, Ramon Arias’ın elle oynadığına kanaat getirerek 19. dakikada penaltı kararı verdi.

Batshuayi golle döndü

GOL | 20. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Michy Batshuayi, takımını öne geçirmeyi başardı: 0-1.

Michy Batshuayi, ligde son maçına 2 Şubat’ta Adana Demirspor deplasmanında çıkmıştı. Süper Lig’de son olarak 29 Ocak’ta Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayan Belçikalı yıldız, bu maçla birlikte yine golle tanışmış oldu.

SARI KART | 26. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kadir Seven’in Ferdi Kadıoğlu’na faul yaptığı kararını veren maçın hakemi Bahattin Şimşek, Giresunsporlu oyuncuya sarı kartını gösterdi.

Giresunspor adına beraberlik şansı

33. dakikada Görkem Sağlam’ın savunma arkasına pasına hareketlenen Borja Sainz’ın net pozisyonda ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Attila Szalai’nin uzun pasına hareketlenen Michy Batshuayi’den önce kaleci Ferhat Kaplan, kafayla topu uzaklaştırırken dönen topa uzak mesafeden aşırtma bir vuruş yapmak isteyen Arda Güler’in topu üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Serginho’nun pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Görkem Sağlam’ın sol ayağıyla yaptığı vuruş, kaleci İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.

SARI KART | 45+1. dakikada İsmail Yüksek, Fenerbahçe ceza alanının kaleye göre sol çaprazında Serginho’ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

45+3. dakikada Robert Mejia’nın sol kanattan ceza sahası içerisinde çevirdiği top Riad Bajic’in üzerinden geçti ve Bajic, bu topa dokunamamış oldu.

İrfan Can’dan beraberliğe izin yok

45+3. dakikada Alper Uludağ’ın uzaktan vuruşunu İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topa ceza alanı içerisinde kaleyi karşıdan gören pozisyonda Riad Bajic ve Ramon Arias’ın birlikte hareketlenerek yaptığı vuruşu köşeden İrfan Can Eğribayat çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Alper Uludağ’ın savunma arkasına pasına hareketlenen Riad Bajic’in ceza alanı içi sol çaprazdan vuruşu ön direkte İrfan Can Eğribayat’ta kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia kenara gelirlerken Miha Zajc, Miguel Crespo ve Bright Osayi-Samuel oyuna dahil oldular.

Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı

64. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Diego Rossi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Miha Zajc, rakiplerinden kurtularak altı pasın sol çaprazından vuruşunu yaptı fakat yakın direkte Ferhat Kaplan kurtarışıyla gole izin vermedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Giresunspor’da Robert Mejia oyundan çıkarken yerine Brandley Kuwas oyuna dahil oldu.

Bajic beraberliği getirdi

GOL | 68. dakikada uzun topla çıkan Giresunspor’da Attila Szalai’nin istediği gibi dokunamadığı topa hareketlenen Borja Sainz, topu aldı fakat sonrasında Attila Szalai müdahale etmeyi başardı. Topu önünde bulan Serginho’nun pasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda Riad Bajic’in etkili vuruşu üst direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1.

SARI KART | 70. dakikada topu çalımla kendisinden kurtaran Arda Güler’e müdahalesi sonrası Ramon Arias, sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 75. dakikada Fenerbahçe’de Luan Peres ve Michy Batshuayi kenara gelirlerken Joshua King ve Joao Pedro oyuna dahil oldular.

SARI KART | 87. dakikada Giresunspor’da Alper Uludağ, topu alıp oyunun çabuk başlamasına engel olduğu için sarı kart gördü.

90+6. dakikada Arda Güler’in kullandığı serbest vuruşta kurtarışını yapan Ferhat Kaplan topu kornere yolladı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1’lik eşitlik ile sona erdi.

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İki takımın maça başladıkları ilk 11’ler:

Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Görkem Sağlam, Jorman Campuzanı, Robert Mejia, Serginho, Borja Sainz, Riad Bajic

Yedekler: Onurcan Piri, Talha Ulvan, Arda Kılıç, Şahin Dik, Faruk Can Genç, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Murat Cem Akpınar, Brandley Kuwas, Mert Han Kurt

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai, Luan Peres, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Diego Rossi, Enner Valencia, Michy Batshuayi

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Joshua King, Serdar Dursun