(ÖZET) Giresunspor-Galatasaray maç sonucu: 0-4

Galatasaray, Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor’a konuk oldu. Ligde 9’da 9, resmi maçlarda ise 12’de 12’lik galibiyet serisi yakalayan, 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk’lu Cim Bom, Giresun’da 3 puanı kapıp fire vermeden yoluna devam etmeyi hesaplıyordu. Son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyete hasret kalan Hakan Keleş’li Çotanaklar ise güçlü rakibi karşısında kötü gidişatı sonlandırıp, taraftarlarını mutlu etme hedefindeydi.

VAR’da izledi, penaltıyı verdi

Planları tutan hoca Buruk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan ekip Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, Boey ve Oliveira ile uzaktan kaleyi yokladı ancak gol çıkmadı. İlk yarının son anları ise nefes kesti! İyice rakip kaledeki baskısını artıran Galatasaray penaltı kazandı. 43’te Arias’ın, Icardi’ye ceza alanında yaptığı müdahale sonrasında hakem VAR’a gitti, pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kaçtı, gol sayılmadı, pes etmedi!

45’te Icardi penaltıyı kaçırdı, kaleci Onurcan Piri devleşti, gole izin vermedi. 45+1’de Giresun kalesi önünde karambol yaşandı, Mertens vurup fileleri sarssa da gol iptal edildi. Gol öncesinde Emin Bayram’ın elle oynadığı tespit edildi. Adeta baskıdan Yeşil-Beyazlılar’ı bunaltan Cim Bom’da Mertens 45+2’de bir kez daha sahneye çıktı. Kaleci ile savunmanın hatasında boşta kalan topu Belçikalı yıldız ağlarla buluşturdu ve ilk yarı Aslan’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Dubois’ten harika gol

İkinci yarıya taraftar desteğini arkasına alan Çotanaklar hızlı girdi. Art arda Galatasaray kalesine şutlar atıldı ancak gol çıkmadı. 60’ta Leo Dubois ceza yayı üzerinden harika bir gole imza attı ve farkı ikiye çıkartıp, Sarı-Kırmızılı takımı rahatlattı. 88’de ise Milot Rashica araya girip kazandığı topla fileleri sarstı.

İlklerin gecesi

90+6’da Yunus Akgün sahneye çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü attı: 0-4. Dubois, Rashica ve Yunus bu akşamki sayılarıyla ligde bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla ilk gollerini kaydetti.

Bu sonuçla Cim Bom galibiyet serisini 13’e, puanını da 48’e çıkarttı. Giresun’da ise 3 puan özlemi 5 maça çıktı, Çotanaklar 21 puanda kalıp ateşi iyice hissetmeye başladı.

CANLI ANLATIM

1‘ Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

9‘ Kerem içeri doğru doldurdu, Barış Alper kafayla arkaya sektirdi, Icardi ceza alanı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onurcan başarılı, korner.

11‘ Boey bu kez ceza sahası dışından şansını denedi ancak şutu isabetsiz.

19‘ Oliveira ceza alanı dışının sol çaprazından vurdu ancak top Onurcan’ın kucağında kaldı.

24‘ Savicevic sağ kanattaki korner organizasyonunda topu aldı, içeri ortaladı, Arias penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu, top direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

38‘ Torreira bu kez içeriye ortasını yaptı, Barış Alper kafayla indirdi, Mertens gelişine vurdu fakat top çerçeveyi bulmadı.

40‘ Serginho ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vurdu, top üstten dışarda.

PENALTI!

43‘ Ceza alanında Arias’ın, Icardi’ye müdahalesi sonrasında VAR kontrolü gerçekleşti. Hakem pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi, Arias’a da sarı kart çıktı.

45‘ 6 dakika uzatma gösterildi.

PENALTI KAÇTI!

45‘ Icardi kalecinin sağına yerden vurdu, Onurcan çıkardı! Mücadele golsüz devam ediyor.

GOL İPTAL!

45+1‘ Ceza alanındaki karambolde Mertens vurdu, fileleri sarstı fakat Bahattin Şimşek ‘Gol geçerli değil’ diyor. Gol öncesinde Emin Bayram’ın elle oynadığını tespit etti.

GOL!

45+2‘ Kerem derin oynadı, Icardi karşı karşıya vurdu, Onurcan çıkardı, pozisyonun devamında kaleci ile savunmanın hatasında Mertens kale dibinde topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 önde.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46‘ İkinci devre başladı.

47‘ Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Savicevic’in ceza alanına gönderdiği ortasında topu önünde bulan Sainz’ın yarım vole şutu dışarı gitti.

52‘ Serginho’nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut yan ağlarda.

53‘ Bajic’in ceza sahası yayında kaleye gönderdiği yerden şutunda top kaleci Fernando Muslera’da kaldı.

55‘ Savicevic’in sağ kanattan ortaladı, Bajic kafayı vurdu ancak aut.

GOL!

60‘ Icardi ceza alanında dışarıya çıkardı, yay üzerinden Dubois çok şık bir gole imza attı. Giresun’da, Galatasaray 2-0 önde!

GOL!

88‘ Rashica savunmanın pasında araya girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Onurcan’ı avladı ve Sarı-Kırmızılı formayla ligdeki ilk golünü attı. Şimdi skor 3-0!

90‘ Karşılaşmanın sonuna +6 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Giresunspor-Galatasaray 11’ler:

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Görkem, Savicevic, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi

Yedekler: Okan, Midtsjø, Yunus, Emre, Gomis, Berkan, Rashica, Mata, Kazımcan, Metehan