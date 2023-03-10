(ÖZET) Giresunspor – Karagümrük maç sonucu: 2-2

Süper Lig’de 25. haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük’ü sahasında konuk etti. Karadeniz ekibi açısından oldukça kritik olan maçta kazanan çıkmadı. Hakan Keleş’in öğrencileri mücadelede 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig’de 25. haftanın perdesi Giresun’da açıldı. Andrea Pirlo’nun Karagümrük’ü zorlu Giresunspor deplasmanında sahaya çıktı. Son dönemde formda olan bir Karagümrük ile formsuz bir şekilde alt sıralarda yer alan Giresunspor’un mücadelesi nefesleri kesti.

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PENALTI VE GOL

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Giresunspor oldu. 20. dakikada sol çarprazdan ceza sahasına giren Mejia ceza sahasına doğru ortaladı. Biraschi’nin sağ eline çarpan top sonrası hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen golcü futbolcu Riad Bajic genç kaleci Batuhan’ı alt etmeyi başardı ve skoru 1-0’a getirdi.

SAINZ FARKI 2’YE ÇIKARDI

Karşılaşmada dakikalar 39’u gösterdiğinde Giresunspor farkı 2’ye çıkartan golü Sainz ile buldu. Savicevic, soldan savunma arkasına sarkan Bajic’e harika ara pas verdi. Ceza sahasına rahatça giren Bajic, sağında müsait durumdaki Sainz’e topu verdi. Yıldız futbolcu da topu boş kaleye gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

LEVENT’TEN HARİKA FRİKİK GOLÜ

İlk yarının son anlarında Giresunspor skoru korumaya çalışırken Karagümrük’te buna izin vermeyen isim Levent Mercan oldu. Pirlo’nun takıma gelişiyle sol bekte görev yapan genç futbolcu kazanılan serbest vuruşta topu ağlara göndererek hocasına nazire yaparcasına bir gol atmayı başardı ve soyunma odasına giderken takımını ümitlendirdi.

BORINI SKORU EŞİTLEDİ

Maçta dakikalar 56’yı gösterdiğinde hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Karagümrük’ün sağdan kullandığı uzun taçta Diagne topu kafayla penaltı noktasının soluna doğru gönderdi. Ozdoev, Arias’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem yeniden beyaz noktayı gösterdi. Bu kez de toıpun başına geçen Borini hata yapmadı ve skoru 2-2’ye getiren golü kaydetti. Borini bu golle ligdeki 14. golünü kaydetmiş oldu.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Karagümrük geriden gelerek rakibini yakalayarak yenilmezlik serisini 9 maça çıkarmış oldu. Giresunspor ise 3 puan hasretini 9 maça çıkarmış oldu.

DIAGNE 100. MAÇINA ÇIKTI

Ligimizde Kasımpaşa ve Galatasaray formaları da giyen Mbaye Diagne, Süper Lig kariyerindeki 100. maçına bugün Giresunspor karşısında çıktı.

Giresunspor-Fatih Karagümrük 11’ler

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Kadir, Campuzano, Mejia, Serginho, Doğancan, Sainz, Bajic

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Bertolacci, Borini, Diagne