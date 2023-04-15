(ÖZET) İstanbulspor-Başakşehir maç sonucu: 1-0

İstanbulspor, Süper Lig’in 29. haftasında Başakşehir’i ağırladı. 3 maçtır kaybeden Fatih Tekke’nin ekibi, ilk yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde kalma yolunda çok kritik bir 3 puan elde etti. Başakşehir ise deplasmandaki kötü serisini sonlandıramadı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Eze kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vurulunu yaptı ancak kaleci Muhammed net golü kurtardı.

16. dakikada oknuk ekip Başakşehir ilk fırsatını yakaladı. Patrick Szysz’in şutunu kaleci Jensen uzandı ve kurtardı.

25. dakikada konuk ekip Başakşehir gole çok yaklaştı. Serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen top savunmadan sekti ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Topu alan sağ kanattaki Ömer Ali’nin etkili ortasında Aleksic’in kafa vuruşu direğe çarparak auta gitti.

39. dakikada Başakşehir hızlı bir taç atışı kullandı ve Aleksic sol kanattan topla buluşarak tehlikeli alana doğru ilerledi. Aleksic’in ceza sahası yayına doğru çıkardığı topu Szysz kontrol etti ve rakibinden sıyrıldıktan sonra etkili bir şut çıkardı ama kaleci Jensen gole izin vermedi.

45+2. dakikada İstanbulspor köşe vuruşunda gole çok yaklaştı. Arka direğe yapılan ortada Simon Deli’nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

45+4. dakikada Lokilo’nun şutunu kaleci Muhammed kornere çeldi.

45+6’DA GELEN GOL!

İstanbulspor’da Duhaney ceza sahasına girerken yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Lokilo’nun vuruşu direkten geri döndü ve Eze topu tamamlayarak İstanbulspor’u 1-0 öne geçirdi.

Mücadelede ikinci yarı başladı.

GOL VAR’DAN DÖNDÜ

57. dakikada İstanbulspor’da Topalli’nin yerine Emir Kaan girmişti. 60. dakikada gelişen atakta Eze sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eze’nin şutu kaleciden dönerken Emir Kaan topu tamamladı ve skoru 2-0’a getirdi. Daha sonra VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen karşılaşmanın hakemi, Eze’nin topu eliyle kontrol ettiğine karar verdi ve golü iptal etti.

87. dakikada Başakşehir’in kullandığı köşe vuruşunda Duarte’nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

Maçta başka gol olmadı ve İstanbulspor sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu galibiyetle İstanbulspor puanını 27’ye yükseltirken Başakşehir 45 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta istanbulspor, Antalyaspor’u konuk edecek, Başakşehir ise sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

İstanbulspor-Başakşehir 11’ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Simon Deli, Okan, Tuhan Aksu, Onur Ergün, Ba, Jetmir Topalli, Lokilo, Rroca, Eze

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Berkay, Aleksic, Serdar Gürler, Szysz, Figueiredo.

İstanbulspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 16.00’da başlayan ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak İstanbulspor-Başakşehir maçı beIN Sports 2’den naklen yayınlanıyor. Mert Güzenge’nin yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde..