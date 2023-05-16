(ÖZET) İstanbulspor-Galatasaray maç sonucu: 0-2

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Süper Lig lideri Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor deplasmanına çıktı. Başakşehir’i mağlup ederek 2 maç sonra 3 puan alan ve farkı 5’e çıkaran Aslan’da moraller düzelmişti. Sarı-Kırmızılılar, üç hafta önce Fenerbahçe karşısında büyük bir sürprize imza atarak zorlu randevudan 1 puan koparan Sarı-Siyahlılar karşısında maça baskılı başladı.

Art arda ataklar yapıldı, 12’de Milot Rashica direğe takıldı, ardından maçta biraz tempo düştü. Ancak ilk yarının son anları nefes kesti. 45+11’de Mauro Icardi, Başakşehir maçında olduğu gibi penaltıda sahneye çıktı, Cim Bom’u 1-0 öne geçirdi. 45+14’te de Arjantinli süperstar bir kez daha kaleci Jenssen’i avlasa da bu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

İlk yarıda rakip ceza alanına 31 kez girerek bu sezon bir deplasman maçında bu alanda en yüksek sayıya ulaşan Galatasaray ikinci yarıda kontrolü elinde tuttu. 69’da oyuna giren Nicolo Zaniolo, 75’te Mehmet Yeşil’e yaptığı faul sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kerem’in pasında 87’de çok net pozisyonu harcayan Icardi iki dakika sonra yine Kerem’in pasını bu kez asiste çevirdi, karşı karşıya Jenssen’i mağlup ederek maçın skorunu belirledi: 0-2.

Bu dakikanın ardından mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca Galatasaray kritik İstanbulspor engelini de Arjantinli süperstarıyla kayıpsız geçti. Böylece puanını 76’ya yükselten Sarı-Kırmızılılar maç fazlasıyla bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önüne geçti.

Sarı-Lacivertliler perşembe günü Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

CANLI ANLATIM

1‘ Mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

7‘ Mertens ceza alanı solundan Oliveira’yı gördü, Portekizli yıldız yerden yakın köşeye sert vurdu ancak top yan filelerde.

10‘ Oliveira bu kez uzaktan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

DİREK!

12‘ Galatasaray’ın sert baskısı sonuç verdi, Oliveira kayarak topu aldı. Pozisyonun devamında Rashica yay çevresinden sert vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü.

22‘ Oliveira’dan bir deneme daha… Yay üzerine çevrilen topta ayağının içiyle köşeyi düşünen tecrübeli oyuncunun şutu az farkla dışarı gitti.

24‘ Rroca, Torreira’dan sıyrıldı, ceza alanı dışından vurdu ancak aut.

32‘ Nelsson ile Eze çarpıştı, iki oyuncu da yerde kaldı. Yaklaşık 5 dakika yerden kalkamayan Nelsson kan bulaştığı için formasını da değiştirdi.

45‘ ilk devrenin sonuna +8 ekleniyor.

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

45+7′ Okan’ın ceza alanında ayağı kaydı, Icardi topu kaptı, Rashica’ya çevirdi, Kosovalı oyuncu müsait pozisyonda topu az farkla dışarıya attı. Pozisyonun devamında VAR’dan izleme uyarısı geldi. Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu izledikten sonra Rashica’nın bileğine müdahale tespit etti ve penaltıyı verdi.

GOL!

45+11‘ Geçen hafta Başakşehir maçında penaltıda hata yapmayan Mauro Icardi yine affetmedi, çok sert vurdu ve fileleri sarstı. Galatasaray 1-0 önde.

BU KEZ OFSAYTA TAKILDI!

45+14‘ Kerem sağ kanattan içeri sert gönderdi, Icardi topukla şık vuruş yapmak istedi ancak ıskaladı, Okan’a çarpan top ağlara giderken Icardi çizgide dokundu ve farkı 2’ye çıkarttı! Ancak bu kez VAR kontrolünde ofsayt kararı çıktı, gol geçersiz sayıldı.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46‘ İkinci devre başladı.

65‘ Seri paslaşmalar sonucunda Mertens yay üzerinden vurdu ancak şutu çok etkisiz.

KIRMIZI KART!

75‘ 69. dakikada oyuna giren Zaniolo, Mehmet Yeşil’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR’dan yine ‘İzle’ uyarısı olan Tugay Kaan Numanoğlu gitti, monitörde izledi ve dönünce sarıyı iptal edip kırmızı kartını çıkardı. Zaniolo atıldı, Galatasaray 10 kişi!

87‘ Kerem’in pasında penaltı noktasının çok az gerisinde topu önünde bulan Icardi müsait pozisyonda topu dışarı attı.

GOL!

89‘ Nelsson savunmada çok net bir müdahale yaptı, atak başladı. Sağ kanatta Barış Alper, Kerem’i gördü, Kerem aradan Icardi’yi hareketlendirdi, yıldız oyuncu da karşı karşıya affetmedi ve fişi çeken golü kaydetti: 0-2.

90‘ Maçın sonuna +6 ekleniyor.

90+5‘ Muammer’in şutu üst direğe takılıyor.

Karşılaşma sona erdi. 3 puan Aslan’ın!

İstanbulspor-Galatasaray 11’ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Duhan, Ba, Onur, Muhammer, Rroca, Ethemi, Eze.

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi