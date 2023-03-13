(ÖZET) İstanbulspor – Sivasspor maç sonucu: 3-0

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Süper Lig’de 25. haftanın perdesi İstanbul’da kapandı ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada İstanbulspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. 2 maçtır kazanan ve 21 puanla son sırada bulunan Fatih Tekke’li Sarı-Siyahlılar, evinde 3’te 3 peşindeydi. 2 maçlık galibiyet serisi Fatih Karagümrük deplasmanında sona eren Rıza Çalımbay’lı Kırmızı-Beyazlılar ise yeniden çıkış hedefliyordu.

Orta-şut karışımı…

Zorlu karşılaşma hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 7’de Valon Ethemi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 21’de Emeka Eze sahneye çıktı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmayınca Sarı-Siyahlılar devreyi 1-0 önde tamamladı. 59’da bu kez Demeaco Duhaney orta-şut karışımı bir deneme yaptı, top Ali Şaşal Vural’ın üzerinden ağlarla buluştu ve İstanbulspor 2-0 öne geçti.

Gradel atıldı

80’de Max Gradel, İstanbul kalecisi Jensen’in ağır hareketlerde bulunmasına itiraz etti, sarı kart gördü, bu kez bu karara alkışla tepki gösteren Fildişili yıldız ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 88’de Sivasspor savunmasının hatası sonrası Jason Lokilo maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-0.

İlkler yaşandı

Bu sonuçla Konya ve Alanya’nın ardından Sivas’ı da yıkan İstanbulspor ilk kez art arda 3. zaferini yaşadı ve puanını 24 yaparak ligin dibinden, ateş hattının dışına çıktı. Ayrıca Sarı-Siyahlı ekip, ilk kez bu sezon evinde kalesini gole kapattı ve ilk kez rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Sivas ise Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve onlar da 24 puanda kaldı.

CANLI ANLATIM

1′ Halil Umut Meler ilk düdüğü çaldı mücadele başladı.

GOL!

7‘ İstanbulspor, Valon Ethemi’nin penaltısıyla 1-0 öne geçiyor.

GOL İPTAL!

21‘ Eze, Rroca’nın pasında sol çaprazdan ceza alanına girip kaleci Ali Şaşal’ı avladı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarı sona erdi.

46′ İkinci devre başladı.

GOL!

59‘ Duhaney sağ kanattan ortala yaptı, top kaleye yöneldi ve Ali Şaşal’ın üzerinden top filelerle buluştu. İstanbulspor 2-0 önde.

KIRMIZI!

80‘ Gradel, Jensen’in ağır hareket etmesi nedeniyle Halil Umut Meler’e itiraz etti, sarı kart gördü, kartın ardından kararı alkışlayarak protesto eden Gradel ikinci sarısını da görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Gradel hafta içinde de Konferans Ligi’nde Fiorentina maçında da kırmızı kart gördüğü için son iki maçta Yiğidolar’ı 10 kişi bıraktı.

GOL!

88‘ Sivasspor savunmasının hatası sonrasında Jason Lokilo topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

Mücadele sona erdi.

İstanbulspor – Sivasspor ilk 11’ler:

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ba, Muammer Sarıkaya, Rroca, Lokilo, Ethemi, Eze

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Ziya, Keita, Ulvestad, Charisis, N’Jie, Gradel, James