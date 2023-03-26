(ÖZET) Karabağ-Galatasaray maç sonucu: 1-2

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile hazırlık maçı oynadı. Azerbaycan’da büyük popülaritesi ve bir çok taraftarı olan Galatasaray’ı izlemek kadar, Azeri futbolseverler Icardi, Zaniolo gibi yıldızları görecek olmanın da heyecanını yaşadı.

Azeri basınında Galatasaray’ın ülkeye gidişi ‘Efsane Bakü’ye geliyor’ başlıklarıyla haberlere konu oldu. Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan dostluk maçında satışa sunulan 60 bin biletin tamamı satılırken taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Galatasaray, henüz 4. dakikada Bafetimbi Gomis’in golüyle öne geçerken Karabağ 19. dakikada Redon Xhixha ile eşitliği yakaladı. Temponun bir an olsun düşmediği karşılaşmada skoru Mauro Icardi belirledi. 87. dakikada kendi kazandırığı penaltıda hata yapmayan Arjantinli süperstar, takımına 2-1’lik galibiyeti getirdi.

Kardeş ülkemizde oynanan mücadelenin tüm gelirleri ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerden zarar görenlere bağışlanacak. Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedeler için kullanılacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | 4′ Yusuf Demir’in sol kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Ross’un indirdiği top Gomis’in önünde kaldı. Fransız forvetin gelişine attığı şutta kaleci Ramazanov’u geçen top ağlarla buluştu.

10′ Karabağ beraberlik golüne çok yaklaştı. Okan Kocuk’un kısa pasında Ross’tan önce davranan Diakabi, topu içeri çevirdi. Xhixha, istediği vuruşu yapamadı.

11′ Qarayev’in ara pasında topu kontrol eden Zoubir’in sol çaprazdan attığı şutta top yan ağlarda kaldı. Pozisyon sonrası yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14′ Xhixha’nın çevirdiği topu kaleye yakın mesafeden kontrol eden Andrade, yerden sert bir şut çıkardı. Okan Kocuk, ters ayakta yakalanmasına rağmen son anda topu çelmeyi başardı.

15′ Savunmadan çıkarken top kayıpları yaşayan Galatasaray, kalesinde bir pozisyon daha gördü. Zoubir’in uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

GOL | 19′ Orta sahada Leo Dubois’dan topu kapan Zoubir, yaptığı koşu ile ceza sahasına kadar girdi ve boş durumda olan Xhixha’ya pasını aktardı. Arnavut oyuncunun rahat şekilde attığı şutta top ağlarla buluştu.

25′ Andrade’nin ceza sahası dışından attığı şutta topu Okan Kocuk rahat bir şekilde kontrol etti.

44′ Mükemmel iki hareket… Berkan Kutlu’nun ceza sahası dışından attığı şutta kalesinde devleşen Ramazanov, son anda topu kornere çeldi. Oliveira’nın kullandığı köşe vuruşunda Ross’un yaptığı kafa vuruşunda top savunmadan döndü.

45′ Hızlı gelişen Karabağ atağında ceza sahasında Emre Taşdemir’den şık çalımlarla sıyrılan Zoubir’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top Okan Kocuk’tan oyun alanına döndü.

İlk 45 dakika 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

49′ Sol kulvarı etkili kullanan Zoubir’in topuk pasına hareketlenen Qarayev’in yerden penaltı noktasına çevirmek istediği topta araya Berkan Kutlu girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

53′ Günün yıldızlarından olan Zoubir, Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Dubois’dan şık çalımlarla sıyrılan Faslı oyuncunun sert şutunda top direkten dışarı çıktı.

54′ Emre Taşdemir’in sol kanattan yaptığı ortada Gomis’in göğsüyle indirdiği topa sağ ayağıyla vuran Mata, isabeti sağlayamadı ve meşin yuvarlık farklı bir şekilde auta gitti.

55′ Zainolo’nun ara pasına koşu yapan Gomis, Mammadov’dan nefis bir vücut çalımıyla sıyrıldı ve kaleci Ramazanov’la karşı karşıya kaldı. Tecrübeli golcünün sert duşunda Ramazanov iki hamlede kontrolü sağladı.

71′ Midtsjo’nün kaptırdığı top sonrası hızlı hücuma çıkan Karabağ’da Zoubir, boş durumdaki Akhundzade’yi gördü. 18 yaşındaki oyuncunun sağ çaprazdan attığı şutta Okan’ı geçen top az farkla direğin yanından auta çıktı.

74′ Sırasıyla Dubois ve Abdülkerim’den sıyrılan Zoubir’in içeri çevirdiği topta araya Kaan Ayhan girdi ve tehlikeyi önledi.

PENALTI | 85′ Yunus Akgün’ün indirdiği topa hareketlenen Mauro Icardi, Medina’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Galatasaray penaltı kazandı.

GOL | 87′ Ceza sahasında ilk buluşmasında takımına penaltı kazandıran Icardi, beyaz noktada hata yapmadı. Kaleci Ramazanov ve topu ayrı köşelere gönderen Arjantinli süperstar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

90′ Zoubir’in ara pasına koşu yapan Hamidou Keyta’nın sol çaprazdan attığı şutta açıyı iyi kapatan Okan Kocuk gole izin vermedi.

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