(ÖZET) Kasımpaşa-Antalyaspor maç sonucu: 3-1

Süper Lig’de 24. haftanın perdesi İstanbul’da kapandı. Son 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Selçuk İnan’lı Kasımpaşa, 2 maçtır kaybetmeyen Nuri Şahin’li Antalyaspor’u ağırladı. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren iki takımı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya getiren 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Cihan Aydın’ın yönettiği maçta Lacivert Beyazlılar’a 3 puanı getiren goller; 22. dakikada Mounir Chouiar, 39. dakikada Fode Koita ve 60. dakikada Mickael Malsa’dan geldi. Kırmızı Beyazlılar’ın 45. dakikada Fernando ile penaltıdan bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

Maçtan dakikalar:

16. dakikada Larsson’un savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım’ın karşı karşıya pozisyonda ayağının içiyle yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat iki hamlede topu kontrol etti.

GOL | 22. dakikada Eysseric’in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Leite’nin müdahalesiyle ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Chouiar, yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Koita, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

GOL | 39. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın hatası sonrasında araya giren Fall’ın pasında, topla buluşan Koita’nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yerden yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada Bünyamin’in ceza sahası içinde Couiar’ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR talimatıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 45. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Fernando, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

60. dakikada Donk’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Koita’nın kafayla indirdiği topa Tırpan ceza alanı ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

GOL | 60. dakikada Antalyaspor’da Ömer Toprak’ın savunmadan çıkmaya çalışırken yaptığı hata sonrasında sağ tarafta topla buluşan Fall’ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Malsa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

73. dakikada Antalyaspor atağında Fernando’nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat’ın son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

74. dakikada Tırpan’ın savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Koita, rakip savunmayı çalımlayıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazından önünde bulan Aytaç Kara bekletmeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, kaleci Leite son anda topu kornere çeldi.

Kasımpaşa, Süper Lig’de 24. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cihan Aydın, Serkan Olguncan, Volkan Ahmet Narinç

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat – Fabiano, Djilobodji, Donk, Ben Ouannes, Tirpan, Eysseric (Dk. 90+1 Aytaç Kara), Fall (Dk. 90+1 Ahmet Engin), Malsa (Dk. 84 Hajradinovic), Mounir (Dk. 74 Ali Gholizadeh), Koita

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 81 Emrecan Uzunhan), Güray Vural, Fernando, Erdal Rakip (Dk. 56 Ufuk Akyol), Mehmedi (Dk. 55 Szabo), Larsson (Dk. 81 Haji Wright), Ghacha (Dk. 68 Sinan Gümüş), Bertuğ Yıldırım

GOLLER: Dk. 22 Mounir, Dk. 39 Koita, Dk. 60 Malsa (Kasımpaşa) – Dk. 45 (P) Fernando (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Mounir, Eysseric (Kasımpaşa), Fernando (Antalyaspor)