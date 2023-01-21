(ÖZET) Kasımpaşa-Başakşehir maç sonucu: 1-3

Süper Lig ‘in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir’i konuk etti.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadıkları Fatih Karagümrük maçının 11’ine göre Kasımpaşa karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Szysz, Mesut Özil ve Chouiar yerine Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler’e görev verdi.

16. dakikada Kasımpaşa, Yasin Özcan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Özcan’ın düzeltip yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. Kasımpaşa’nın 16 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan, kariyerindeki ilk resmi golü Başakşehir ağlarına yolladı.

29. dakikada Keny’nin yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Keny’nin dönen topa tekrar yaptığı vuruşta top Kasımpaşa savunmasına çarparak kornere gitti.

36. dakikada Kasımpaşa’da Hajradinovic sarı kart gördü.

42. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında tıpla buluşan Aleksic’in sert şutunda top kaleci Erdem’de kaldı.

İlk yarı Kasımpaşa’nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Kasımpaşa’da Ben Ouannes sarı kart gördü.

48. dakikada Başakşehir, Danijel Aleksic’in attığı golle 1-1’lik eşitliği yakaladı.

72. dakikada Başakşehir’de Mahmut Tekdemir sarı kart gördü.

90+8. dakikada Başakşehir, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

90+8. dakikada Kasımpaşa’da Ben Ouanes, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

90+9. dakikada Başakşehir, Deniz Türüç’ün attığı golle 2-1 öne geçti.

90+11. dakikada Başakşehir, Patryk Szysz ile bir gol daha bularak skoru 3-1’e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir, Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 37 yaptı ve 3. sıraya yükseldi; Kasımpaşa 19 puanla 14. sırada kaldı.