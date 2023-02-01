(ÖZET) Kasımpaşa – Giresunspor maç sonucu: 5-1 | 4 maçlık galibiyet hasretine son!

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Giresunspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip, mücadeleden 5-1’lik sonuçla galip ayrılmayı başardı.

Giresunspor, 10. dakikada Vukan Savicevic ile öne geçerken Kasımpaşa’yı geriden gelip galibiyete taşıyan golleri; 14. dakikada Mamadou Fall, 29. dakikada penaltıdan Valentin Eysseric, 45+5 (penaltı) ve 66. dakikalarda Aytaç Kara ile 50. dakikada Mortadha Ben Ouannes kaydetti.

Deplasmanda aldığı 5-1’lik Fenerbahçe yenilgisi sonrası Giresunspor’u 5-1 ile geçen Kasımpaşa, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 21 maç sonunda 22 puana ulaştı. Ligde 6 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 21 maç sonunda 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Savicevic’in ceza yayının hemen gerisinden yerden sert şutunda kaleci Erdem, topu kornere çeldi.

GOL | 10. dakikada Kasımpaşa savunmasının kaptırdığı topu önünde bulan Vukan Savicevic’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top, uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1.

GOL | 14. dakikada Mortadha Ben Ouanes’in sağdan ortasında Mamadou Fall, ceza sahası içi sağ çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1.

PENALTI | 26. dakikada Mickael Tirpan’ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Mamadou Fall, kaleci Onurcan Piri’nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını işaret etti.

GOL | 28. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Valentin Eysseric’in yerden vuruşunda top, sağ kale direğinin dibinden filelere gitti. 2-1.

PENALTI | 45. dakikada Mickael Tirpan’ın sağ taraftan ortasında, Hayrullah Bilazer’in şut sırasında Valentin Eysseric’e yaptığı faul sonrası top dışarı çıktı. Ardından VAR’dan gelen uyarı neticesinde hakem Hüseyin Göçek, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

GOL| 45+5. dakikada beyaz noktanın başına gelen Aytaç Kara, topu ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1’lik Kasımpaşa üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 50. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yasin Özcan’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mortadha Ben Ouannes, farkı 3’e çıkarı: 4-1.

GOL | 66. dakikada Kasımpaşa’nın paslaşarak kullandığı kornerde Mounir Chouiar’nın ortasına ceza sahası içinde kafayı vuran Aytaç Kara; kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü attı: 5-1.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa, mücadeleden 5-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Ali Tuna

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat – Tirpan, Tarkan Serbest (Dk. 80 Graovac), Donk, Yasin Özcan (Dk. 86 Selim Dilli), Aytaç Kara, Eysseric (Dk. 80 Mehmet Feyzi Yıldırım), Hajradinovic (Dk. 74 Tunay Torun), Ben Ouannes, Chouiar (Dk. 80 Berat Kalkan), Fall

GİRESUNSPOR: Onurcan Piri – Hayrullah Bilazer (Dk. 74 Talha Ulvan), Görkem Sağlam (Dk. 74 Senghor), Perez, Alper Uludağ (Dk. 63 Faruk Can Genç), Mejia (Dk. 86 Murat Cem Akpınar), Campuzano (Dk. 63 Kuwas), Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic

GOLLER: Dk. 13 Fall, Dk. 28 (P) Eysseric, Dk. 45+4 (P) ve Dk. 66 Aytaç Kara, Dk. 50 Ben Ouannes (Kasımpaşa), Dk. 10 Savicevic (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Eysseric (Kasımpaşa), Hayrullah Bilazer, Mejia (Giresunspor)