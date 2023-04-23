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23 Nisan 2023
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ÖZET | Kasımpaşa-Konyaspor maç sonucu: 1-2

Alaturka Online
Alaturka Online

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Kasımpaşa ile Konyaspor 3 puan mücadelesi verdi. Kasımpaşa 1-0 öne geçtiği maçta Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor deplasmanda üst üste 3. galibiyetini alırken ev sahibi takım 4 maç sonra evinde kaybetti.

Konyaspor gelecek hafta Trabzonspor’u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kasımpaşa bu sonucun ardından 33 puanda kalırken Konyaspor puanını 42 yaptı.

Maçtan dakikalar 

6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Guilherme’nin ortasına arka direkte Mame Diouf kafayı vururken, kaleci Günay topu kornere çeldi.

13. dakikada Bahoken’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada ön direkte Mamadou Fall’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in solundan filelere gitti. 1-0

26. dakikada Bahoken’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan Alejandro Pozuelo’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Calvo meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada Eyyseric’in savunma arkasına gönderdiği pasta Bahoken, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

45+1. dakikada topla ilerleyen Aytaç Kara, ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına yatarak topu çeldi.

45+6. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Guilherme ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Mame Diouf’un kafa vurulunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

74. dakikada Hadergjonaj’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Eysseric şutunu çekti. Kaleci Sehic’ten dönen top Bahoken’e çarpıp, auta gitti.

75. dakikada Soner’in pasıyla savunma arkasına sarkan Diouf, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

90. dakikada Mounir’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eysseric’in sert şutunda top az farkla auta gitti.

Kasımpaşa-Konyaspor 11’ler:

Kasımpaşa: Günay, Donk, Tarkan, Fabiano, Mortadha, Tirpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mustafa, Bahoken.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Muric, Pozuelo, Mame Diouf.

 

 

 

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