(ÖZET) Kasımpaşa – Trabzonspor maç sonucu: 2-0 | Fırtına’da düşüş sürüyor

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Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Trabzonspor’u duran toplardan bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa, özellikle iç sahada son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberliklik bir tablo yakalarken Trabzonspor, resmi maçlarda 1’i kupada olmak üzere üst üste 3. yenilgisini aldı. Bordo-Mavililer, ligde deplasmanda oynadığı maçlarda ise hükmen kazanılan Gaziantep FK maçı dikkate alınmazsa üst üste 5. yenilgisini almış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Lazar Markovic’in içeri çevirdiği topu Yasin Özcan çıkardı.

6. dakikada Yasin Özcan’ın pasında savunma arkasına hareketlenen Mamadou Fall, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya gelirken vuruşu auta gitti fakat pozisyonun tamamlanması ile birlikte ofsayt bayrağı da kalktı.

11. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan ve sol ayağıyla uzak köşeyi hedefleyen Haris Hajradinovic’in vuruşu Hüseyin Türkmen’e çarparak kornere gitti.

14. dakikada sol kanatta Lazar Markovic’in savunma arkasına pasına Abdülkadir Ömür hareketlense de Günay Güvenç, zamanında çıkarak topun sahibi oldu.

Günay’dan Maxi Gomez’e gol izni yok!

15. dakikada Anastasios Bakasetas’ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Maxi Gomez, Papy Djilobodji’den kurtulup ceza sahası içi sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.

21. dakikada Kasımpaşa’da Valentin Eysseric’in uzak mesafeden şutu yerden de sekerek tehlike yaratırken Uğurcan Çakır, topu köşeden kornere çelmeyi başardı.

26. dakikada sol kanatta Lazar Markovic’in şık topuk pasında topla buluşan Eren Elmalı’nın yerden ortasına Doğucan Haspolat’ın penaltı noktası üzerinden gelişine yaptığı vuruş auta gitti.

Chouiar’dan şık gol!

GOL | 29. dakikada Kasımpaşa’nın Trabzonspor ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Mounir Chouiar, çok şık bir şutla Kasımpaşa’yı öne geçirdi: 1-0.

32. dakikada Anastasios Bakasetas’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruştaki ortasına Maxi Gomez’in kafa vuruşunu kaleci Günay Güvenç, şık bir kurtartışla çıkardı fakat pozisyonun tamamlanması sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.

39. dakikada Abdülkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Anastasios Bakasetas’ın ceza sahasına girerken sağ ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan da sekerek az farkla auta gitti.

41. dakikada Lazar Markovic’in sol kanattan ortasına Maxi Gomez’in altı pas üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleye yönelmedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarı öncesi Trabzonspor’da Doğucan Haspolat oyundan çıkarken Edin Visca oyuna dahil oldu.

51. dakikada Mickael Malsa’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mamadou Fall’un köşeye giden şutunu Uğurcan Çakır, uzanarak çıkarmayı başardı.

54. dakikada Kasımpaşa’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan Haris Hajradinovic ile kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta gitti.

Gol, VAR’dan döndü!

57. dakikada Trabzonspor, serbest vuruş için rakip ceza sahasına çok adamla gitmişti. Savunmadan seken top sonrası hızlı çıkmayı başaran Kasımpaşa’da Mustafa Eskihellaç, kendi yarı sahasından taşıdığı topla kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi fakat pozisyona ilişkin VAR incelemesi sonucunda Mustafa Eskihellaç’ın topu önüne aldığı pozisyonda Eren Elmalı’ya faul yaptığı tespit edilerek gol iptal edildi.

60. dakikada Trabzonspor’un ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Edin Visca’nın şutu yan ağlarda kaldı.

Visca’nın şanssızlığı sürüyor

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 66. dakikada Trabzonspor’da ikinci yarı başlarken oyuna dahil olan Edin Visca, sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kaldı ve yerine Marek Hamsik, oyuna dahil oldu.

Çok net şansı değerlendirmedi!

68. dakikada Mickael Malsa’nın pasında kontrolü sonrası penaltı noktası üzerinde bomboş kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mounir Chouiar’nın vuruşu auta gitti.

Kasımpaşa için ikinci gol şansı!

PENALTI | 75. dakikada Valentin Eysseric’in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Mamadou Fall, rakibinden sıyrılmak isterken Stefano Denswil’in müdahalesiyle yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi

GOL | 76. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valentin Eysseric, takımı adına farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa, rakibini 2-0 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Tarkan Serbest, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Valentin Eysseric, Haris Hajradinovic, Mickael Malsa, Mustafa Eskihellaç, Mounir Chouiar, Mamadou Fall

Yedekler: Erdem Canpolat, Mortadha Ben Ouannes, Florent Hadergjonaj, Ryan Donk, Tunay Torun, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Fode Koita, Ahmet Engin, Stephane Bahoken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Stryger Larsen, Hüseyin Türkmen, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Lazar Markovic, Maxi Gomez

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Bruno Peres, Arif Boşluk, Edin Visca, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok