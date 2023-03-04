(ÖZET) Kayserispor – Fenerbahçe maç sonucu: 1-2 | Fenerbahçe’den kritik virajda hata yok!

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, mücadeleden 2-1’lik sonuçla galip ayrıldı.

Fenerbahçe’yi galibiyete taşıyan goller; 6. dakikada Enner Valencia ve 67. dakikada Ferdi Kadıoğlu’ndan geldi. Özellikle Ferdi Kadıoğlu’nun golü oldukça dikkat çekiciydi. Kayserispor’un tek golünü ise 90+6. dakikada Arif Kocaman kaydetti.

Yenilmezlik serisini çıkardığı son 6 maçta 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, 23 maç sonunda 51 puana yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kayserispor ise 23 maç sonunda 35 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikanın içinde henüz 11. saniyede Fenerbahçe’nin ön alan baskısı sonrası Lionel Carole’un ileri göndermek istediği top Arda Güler’e çarparak Enner Valencia’nın önüne düştü. Ekvadorlu oyuncu sağ çaprazdan ceza sahasına girmek isterken savunmanın müdahalesi ile top kornere gitti.

5. dakikada Miguel Crespo’nun pasında Lincoln’ün dokunuşu sonrası ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Joshua King’in rakibinden kurtularak yaptığı vuruşu kaleci Bilal Bayazit kurtardı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, kurtarış öncesinde topun çıktığını belirterek aut kararı verdi.

Valencia perdeyi açtı

GOL | 6. dakikada Lincoln’ün ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı şık ortaya ceza sahası içinde etkili bir kafa vuruşu yapan Enner Valencia, takımını öne geçirdi: 0-1

Ekvadorlu yıldız, Kayserispor maçıyla birlikte Fenerbahçe formasını 100. kez giyerken bu sezonki 20. lig maçında 23. golünü kaydetti.

Arda ile ikinci gol şansı!

8. dakikada yarı sahada Joshua King’in Arif Kocaman’a yaptığı baskı sonrası topu kazanan isim Enner Valencia oldu. Valencia, sağ kanattan hareketlenen takım arkadaşı Arda Güler’i gördü. Genç oyuncu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bilal Bayazit’ten sıyrılmak istedi fakat ayağından açılan top sonrası önemli bir gol şansından faydalanamamış oldu.

11. dakikada topu uzaklaştırma çabası içerisindeki Kayserispor’da Carlos Mane’nin uzun pasında Mame Thiam, sol kanatta topla buluştu. Thiam, topu sürüp ceza sahasına girdi ve bire bir kaldığı Attila Szalai karşısında açı bularak vuruşunu yaptı ama top, geri çabuk dönen Willian Arao’dan döndü.

18. dakikada Kayserispor’da Gökhan Sazdağı’nın sağ kanattan ortasına Mame Thiam’ın kafa vuruşu etkili olmadı ve auta gitti.

20. dakikada Fenerbahçe’nin Arda Güler ile sağ kanattan kullandığı kornerde top, ön direkteki Miguel Cardoso’dan sekerek arka direğe açıldı ki o topa Attila Szalai’nin yaptığı kafa vuruşunu son anda kaleci Bilal Bayazit kurtararak bir kez daha kornere yollamış oldu.

Karşı karşıya Altay’a takıldı!

29. dakikada Kayserispor’da Mame Thiam’ın pasında savunma arkasına hareketlenen Miguel Cardoso, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalırken yaptığı vuruşu Altay çıkarmayı başardı.

Altay’dan yine geçit yok

33. dakikada Kayserispor’un sağ kanattan kullandığı korner sonrası uzaklaştırılan topa Miguel Cardoso’nun kafa vuruşu Arif Kocaman’ı ceza sahası içinde karşı karşıya bıraktı. Pozisyonun tamamlanması ile ofsayt bayrağı kalksa da Altay Bayındır, Arif Kocaman’ın karşı karşıya yaptığı vuruşta da kurtarışıyla ev sahibi ekibe gol şansı vermemişti.

Kayserispor için bir şans daha

33. dakikada Kayserispor’da Miguel Cardoso’nun sağ kanattan yaptığı etkili ortaya altı pas çizgisi üzerinde uygun pozisyonda Olivier Kemen’in kafa vuruşu üstten auta gitti.

34. dakikada Fenerbahçe, savunmadan çıkmaya çalışırken Mame Thiam, topu arkadaşı Miguel Cardoso’ya kazandırdı. Sonrasında Cardoso’nun pasıyla ceza sahası içine giren Mame Thiam’a bu kez Attila Szalai, etkili olabileceği bir pozisyon şansı vermedi.

35. dakikada sol kanatta topla buluşan Enner Valencia’nın ceza sahası içerisine çevirdiği topu Arif Kocaman uzaklaştırdı. Sonrasında Miguel Crespo’nun pasında yeniden sol kanatta topla buluşan Enner Valencia’nın şutu, kaleci Bilal Bayazit’te kaldı.

39. dakikada Joshua King ile Lionel Carole’un hava topu mücadelesi sonrası iki oyuncu da yerde kaldı. Yere oldukça tehlikeli şekilde düşen Lionel Carole’e sağlık ekipleri anında müdahale ederken tecrübeli oyuncu, sahayı sedye ile terk etmek durumunda kaldı. Carole’ün burnunda kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.

45+2. dakikada Carlos Mane’nin sol kanattan ceza sahası içine ortasına Mame Thiam ve Fenerbahçe savunaması dokunamadı. Etkili orta, ceza sahası içinde kimsenin dokunamaması sonucunda az farkla auta gitti.

45+4. dakikada Fenerbahçe’nin Diego Rossi ile rakip ceza sahası sol çaprazda tehlikeli olabilecek noktadan kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya altı pas üzerinde boş pozisyonda Attila Szalai’nin kafa vuruşu auta gitti.

45+5. dakikada sağ kanattan Kayserispor ceza sahası içerisine giren Joshua King’in ortasını son anda Dimitrios Kolovetsios yaptığı müdahale ile uzaklaştırdı.

Kayserispor yine beraberliğe yaklaştı

45+5. dakikada orta sahada Enner Valencia’dan topu kazanan Ali Karimi, Kayserispor atağını başlattı. Sonrasında onun uzun pasında Samet Akaydın, kalecisi Altay Bayındır’a dönerken sert gelen topta Altay’ın uzaklaştırma çabası ceza sahası dışındaki Mame Thiam’ın topu kazanmasını sağladı. Kafayla sol kanada açtığı top sonrası sol çizgide Samet Akaydın’dan sıyrılan Mame Thiam, ceza sahası içerisine girerek Ali Karimi’yi gördü. Uygun pozisyonda Karimi’nin yaptığı vuruş, üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor deplasmanında Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinci yarıya başlarken Fenerbahçe’de Miguel Crespo’nun yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler’in yerine İrfan Can Kahveci, oyuna girdi.

Ferdi’den müthiş gol!

68. dakikada Fenerbahçe’nin sol kanattan paslaşarak kullandığı korner sonrası Miha Zajc’ın pasında Ferdi Kadıoğlu’nun çok uzak mesafeden muhteşem şutu, ağlara gitti: 0-2.

90+5. dakikada Emre Mor’un pasında savunma arkasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, bu kez sol kanattan ceza sahası içine geldi ve ceza sahası içi sol çaprazdan karşı karşıya yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.

GOL | 90+6. dakikada Kayserispor’un sağ kanattan Emrah Başsan ile kullandığı kornerde altı pas içerisinde kafa vuruşunu yapan Arif Kocaman, maçın skorunu belirleyen golü attı: 1-2.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin deplasmanda aldığı 2-1’lik galibiyet ile sona erdi.

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İki takımın karşılaşmaya başladıkları ilk 11’ler

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam.

Fenerbahçe: Altay, Lincoln, Szalai, Samet, Ferdi, Arao, Crespo, Rossi, Arda, Valencia, King.