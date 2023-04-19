(ÖZET) Kayserispor – Kasımpaşa maç sonucu: 0-0

Kayserispor, Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti. 3 maçlık galibiyet serisi Galatasaray karşısında sona eren Çağdaş Atan’ın ekibi, lidere 6-0 kaybetti. 44 puanı bulunan Sarı-Kırmızılılar, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Trabzonspor’u devirmesinin ardından Adana Demirspor deplasmanından da 5-0 mağlup dönen Kemal Özdeş’li Kasımpaşa da zorlu deplasmandan 3 puanı kapıp üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyordu.

Fakat iki takımın da planları tutmadı. Kasımpaşa deplasmanda da olsa Sarı-Kırmızılı ekibe nazaran galibiyete daha çok yaklaştı ancak iki takım da fileleri sarsamadı. Böylece mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Kayserispor – Kasımpaşa ilk11’ler:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Emrah Başsan, Mane, Mame Thiam

Kasımpaşa: Günay, Donk, Djilobodji, Fabiano, Mortadha, Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Mounir, Fall, Koita