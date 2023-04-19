(ÖZET) Konyaspor-Adana Demirspor maç sonucu: 1-2

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Konyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig’in 30. haftasında kozlarını paylaştı. 5 haftalık mağlubiyet serisinin ardından hükmen kazandığı Hatayspor ve Gaziantep FK maçları dahil 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aleksandar Stanojevic’in ekibi evinde güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmeyi hedefliyordu. Galatasaray mağlubiyeti sonrası Gaziantep FK’yı hükmen yenen, Kasımpaşa’yı 5-0’la geçen Adana Demirspor da Avrupa iddiası için zorlu deplasmanda 3’te 3 peşindeydi.

Akintola atıldı

28’de Cherif Ndiaye sağ kanattan geldi, penaltı noktasına çevirdi, içerde Badou Ndiaye fileleri sarstı. Adana Demir, Ndiaye’leriyle 1-0 öne geçti. 41’de Mahir Emreli ceza sahası dışından çok şık bir gol attı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti. İkinci yarının hemen başında Mavi Şimşekler’de David Akintola, Andreas Bouchalakis’e yaptığı sert müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ndiaye penaltıyı kazandı, attı

10 kişi kalan Adana Demir kontratakta ceza alanında Cherif Ndiaye’nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Başarılı forvet hata yapmadı ve 56’da Cherif Ndiaye’yle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-1 sona erdi. Bu sonuçla Adana Demir 54 puana yükseldi, Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

CANLI ANLATIM

1‘ Mücadelenin hakemi Sarper Barış Saka ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL!

28‘ Cherif Ndiaye ceza alanı sağından penaltı noktasına çevirdi, Badou Ndiaye fileleri sarstı, Adana Demir 1-0 öne geçti.

GOL!

41‘ Mahir Emreli, Rodrigues’ten sıyrıldı ceza alanı dışından düzgün vurdu ve şık golle maça dengeyi getirdi: 1-1.

İlk yarı sona erdi.

KIRMIZI KART!

47‘ Akintola, Bouchlakis’e yaptığı sert faulun ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Zorlu maçta Adana Demir 10 kişi!

PENALTI!

53‘ Mavi Şimşekler’in hızlı atağında Onyekuru’nun pasında Cherif Ndiaye kaleci Sehic’i ceza alanında geçmek isterken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

56‘ Ndiaye beyaz noktanın başında hata yapmadı ve Demirspor 2-1 öne geçirdi.

Mücadele sona erdi.

Konyaspor-Adana Demirspor ilk 11’ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Mahir, Pozuelo, Mame Diouf

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Morel, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye