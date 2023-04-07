(ÖZET) Konyaspor-Antalyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig’de 28. haftanın perdesi Konya’da açıldı, Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan ve Direnç Tonusluoğlu’nun yönettiği 90 dakikada puanlar paylaşıldı.

24. dakikada Muhammet Demir’le öne geçen ev sahibine konuk takım 45. dakikada Haji Wright yanıt verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, karşılaşma 1-1 sona erdi. Üst üste 2. beraberliğini alan ve 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor, 36 puanla 8. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Nuri Şahin’li Antalyaspor ise 29 puanla 11. basamakta bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Antalyaspor’da Sam Larsson’un sol kanattan ortasında Konyaspor topu uzaklaştırmak isterken Ahmet Oğuz’un hatalı pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Haji Wright’ın vuruşu Soner Dikmen’e çarparak kornere gitti.

20. dakikada sağ kanatta Endri Çekiçi’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muhammet Demir’in şutu ceza alanı içerisindeki takım arkadaşı Marlos Moreno’ya çarparak az farkla auta gitti.

GOL | 24. dakikada Antalyaspor atağında topu kazanan Francisco Calvo, uzun topla sol kanattaki takım arkadaşı Marlos Moreno’yu gördü. Moreno’nun penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Muhammet Demir, istediği vuruşu yapamadı ve topu önünde bulan Mame Biram Diouf’un vuruşunu kaleci Helton Leite çıkardı fakat dönen topta Muhammet Demir, bu kez es geçmeyerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

29. dakikada etkili paslarla rakip ceza sahasına yerleşen Antalyaspor’da Alassane Ndao’nun ceza sahası içerisinden ortasına uygun pozisyonda Haji Wright’ın yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

37. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı kornerdeki ortaya ön direkte Uğurcan Yazğılı kafa vuruşunu yaparken altı pasta arka direkte Mame Biram Diouf’un dokunuşu sonucunda top yan ağlarda kaldı.

GOL | 45. dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ortasına kafa vuruşunu yapan Haji Wright, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

45+2. dakikada savunma arkasına hareketlenen ve taşıdığı topla ceza sahası içine giren Haji Wright, Uğurcan Yazğılı’dan kurtulup vuruşunu yapsa da Francisco Calvo’nun kritik müdahalesi ile top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

49. dakikada Konyaspor’da sol kanattan ceza sahası içine giren Guilherme’nin altı pas üzerine çevirdiği topta Endri Çekiçi’nin boş kaleye yaptığı vuruş dışarı gitti.

75. dakikada Antalyaspor’da savunma arkasına hareketlenen Haji Wright, Güray Vural’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşurken yaptığı aşırtma vuruş ne kaleye ne de takım arkadaşlarına gitti ve konuk ekip, tehlike yarattığı pozisyonda istediği sonucu alamadı.

49. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Guilherme’nin içeriye çevirdiği topta müsait pozisyondaki Çekiçi meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Fredy’nin şutu dışarı gitti.

90+11. dakikada Muric’in sağ kanattan penaltı noktasına doğru gönderdiği topta Mahir kafayla dokundu ama top uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy

KONYASPOR: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz (Dk. 86 Bouchalakis), Moreno (Dk. 76 Muric), Endri Çekiçi, Muhammet Demir (Dk. 65 Mahir Emreli), Diouf (Dk. 65 Pozuelo)

ANTALYASPOR: Leite, Bünyamin, Ömer Toprak, Emrecan, Güray, Fernando, Ufuk, Ndao (Dk. 70 Ghacha), Ribeiro (Dk. 90+5 Bertuğ), Larsson (Dk. 84 Cemali Sertel), Wright

GOLLER: Dk. 24 Muhammet Demir (Konyaspor), Dk. 45 Wright (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Guilherme, Calvo, (Konyaspor), Ribeiro, Emrecan, Gacha, (Antalyaspor)

