(ÖZET) Konyaspor – Galatasaray maç sonucu: 2-1

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 26. haftada Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray’da cezalı olan Victor Nelsson, sakatlığı bulunan Fredrik Midtsjö, Dries Mertens, Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir, kamp kadrosunda yer almadı. Galatasaray’da yeni transfer Kaan Ayhan da ilk kez ilk 11’de görev yaptı.

Konyaspor tribünleri, maç öncesinde eski oyuncuları Abdülkerim Bardakcı’yı alkışladı.

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13. dakikada Mahir Emreli’nin kale önüne doğru sert çevirdiği topu son anda Muslera kontrol etti.

17. dakikada Oliveira’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Icardi’nin kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

23. dakikada Oliveira’nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi’nin uzak direğe doğru yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada yapılan ortada seken topa ceza sahası içi sağ çaprazında Boey’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Sehic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Galatasaray, Rashica’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem’in pasında Rashica topu rakibinden kurtarıp vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Rashica’nın golünün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu, Ahmet Çalık’ın formasını açtı.

36. dakikada Galatasaray’da Berkan Kutlu sarı kart gördü ve Adana Demirspor karşısında cezalı duruma düştü.

37. dakikada Galatasaray’da Mauro Icardi sarı kart gördü.

45+5. dakikada Kaan’ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken Konyaspor’da Pozuelo oyundan çıkarken, Mame Diouf oyuna dahil oldu.

50. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

55. dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz oyundan çıkarken yerine Zaniolo oyuna dahil oldu.

57. dakikada Calvo’nun sol kanattan yerden kale önüne gönderdiği topa Abdülkerim topa müdahale etti. Abdülkerim’in ters vuruşunda kaleci Muslera son anda topu kontrol etti.

60. dakikada Oliveira’nın sağ kanattan arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Icardi’nin kafa vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Konyaspor, Soner Dikmen’in attığı golle 1-1’lik eşitliği yakaladı. Paz’ın derin pasıyla savunma arkasına sarkan Soner’in sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. Konyaspor, Aleksandar Stanojevic yönetimindeki ilk golünü beşinci maçında attı.

71. dakikada Milot Rashica’nın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

72. dakikada Konyaspor atağında Soner’in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

75. dakikada sol kanattan ceza sahasında topla buluşan Mahir’in dar açıdan yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

76. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Zaniolo’nun sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

80. dakikada Galatasaray’da Berkan Kutlu ve Sergio Oliveira oyundan çıkarken, Lucas Torreira ve Juan Mata oyuna dahil oldu.

85. dakikada Galatasaray’da Dubois ve Rashica oyundan çıkarken, Yunus Akgün ve Gomis oyuna dahil oldu.

90+3. dakikada Konyaspor, Oğulcan Ülgün’ün attığı golle 2-1 öne geçti. Paz’ın sol kanattan ceza yayına doğru gönderdiği topta müsait pozisyondaki Oğulcan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Konyasporlu Oğulcan Ülgün bu sezon ilk golünü Galatasaray’a attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.