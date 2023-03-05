(ÖZET) Konyaspor – Giresunspor maç sonucu: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Konyaspor sahasında Giresunspor’u konuk etti. İki takımın da pozisyonlar bulduğu ilk 45 dakika 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

ERKAN ÖZDAMAR VAR’A DAVET EDİLDİ

İlk yarıda Alexis Perez ile Muhammet arasında ceza sahasında yaşanan mücadelenin ardından ev sahibi ekip penaltı bekledi.

VAR tarafından pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Hakem Erkan Özdamar, monitöre gelerek pozisyonu izledi, ancak penaltı noktasını göstermedi.

BAJIC KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Mücadelenin 79. dakikasında konuk Giresunspor büyük bir gol fırsatı yakaladı. Savunma arkasına sarkan Bajic, ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic’in şutunda top kaleci Sehic’ten döndü.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Giresunspor ligde gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Konyaspor ise Hatayspor yaşanan depremler nedeniyle ligden çekildiği için üç puanı hanesine yazdıracak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

İlk düdük geldi ve maç başladı.

5. dakikada Serginho, sağ kanattan son çizgiye inerek topu yerden kale alanına gönderdi. Son anda Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Konyaspor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Muhammet’in sert şutunda üst direğe de çarpan top auta gitti.

27. dakikada Konyaspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Guilherme’nin ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

29. dakikada Giresunspor’da topla buluşan Bajic’in ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

43. dakikada Konyaspor’da Marlos’un ceza sahasına gönderdiği topa Muhammet hareketlenmek isterken yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar önce oyunu devam ettirdi. Oyun durduktan sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Hakem Özdamar, penaltı olmadığına karar verdi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

69. dakikada Marlos’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ferhat’tan döndü.

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Guilherme, Marlos ile duvar pası yaparak son çizgiye indi. Guilherme’nin yerden ceza sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.

79. dakikada savunma arkasına sarkan Bajic, ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Bajic’in şutunda top kaleci Sehic’ten döndü.

90+2. dakikada Konyaspor’da Robert Muric’in sert şutunda top direkten döndü.

90+9. dakikada Konyaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Muric’in şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşma sona erdi.

Konyaspor-Giresunspor 11’leri:

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Adil, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalaksi, Mahir, Marlos, Pozuelo, Muhammet.

GİRESUNSPOR: Ferhat, Görkem, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.