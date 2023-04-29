(ÖZET) Sivasspor – Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

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Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına konuk oldu.

5. dakikada Ceza sahası içerisinde Enner Valencia ve Ali Şaşal yerde kaldı. Kafasına darbe alan Enner Valencia için sahaya ambulans çağırıldı.

Enner Valencia, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enner Valencia’nın bilinci yerinde bilgisi geldi.

Rossi, sakatlık yaşayan ve ambulansla sahadan çıkan Enner Valencia’nın yerine oyuna dahil oldu.

22. dakikada Fenerbahçe, Diego Rossi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Serdar Aziz’in pasında topla buluşan Diego Rossi’nin ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşta top köşeden ağlarla buluştu.

31. dakikada Yatabare’nin pasında topla buluşan Erdoğan’ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

45+1. dakikada Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golle skoru 2-0’a taşıdı. İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

45+5. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci, Samu Saiz’e yaptığı faulün ardından VAR uyarısı sonrası kırmızı kart gördü.

45+10. dakikada Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nun attığı golle skoru 3-0’a taşıdı. Ferdi Kadıoğlu’nun pasında topu alan Arda Güler’in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’dan döndü. Ceza sahası içinde yine topla buluşan Ferdi’nin vuruşunda top ağlara gitti.

İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken Fenerbahçe’de Arda Güler yerine İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

İkinci yarı başlarken Sivasspor’da Clinton Njie, Muammer Yıldırım ve Ulvestad; Ziya Erdal, Ali Şaşal ve Hakan Arslan’ın yerine oyuna dahil oldu.

52. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Gradel’in arka direkte yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

60. dakikada Fenerbahçe’de Osayi Samuel sarı kart gördü.

62. dakikada Max Gradel’in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can kurtardı.

63. dakikada Samuel Saiz’in ceza sahası dışından şutunu yine İrfan Can kurtardı.

69. dakikada Fenerbahçe’de Joao Pedro yerine Serdar Dursun oyuna dahil oldu.

71. dakikada Fenerbahçe’de sarı kart gören Willian Arao, Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.

76. dakikada Sivasspor, Caicedo’nun attığı golle skoru 3-1’e getirdi.

82. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan sarı kart gördü.

Sivassporlu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Sivassporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgisi vardı. Mücadele öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı. Futbolcuları tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas Sivas 4 Eylül Stadı’nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar takımını yalnız bırakmadı

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribünü tamamen doldu.

Fenerbahçe’yi birçok maçta yalnız bırakmayan Fenerbahçeli taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı‘nın deplasman tribününü doldurdu. Maç öncesi ise Fenerbahçe tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.