(ÖZET) Sivasspor-Kasımpaşa maç sonucu: 1-2

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Sivasspor, Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti. 2 maçtır kazanamayan Yiğidolar, 37 puanla 11. basamaktaydı. 4 maçtır galibiyete hasret kalan Paşa ise 34 puanla 15. sıradaydı.

Çok yaklaştılar ama…

Telafisi olmayan haftalara girilirken ilk devre karşılıklı ataklarla geçse de gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise Sivas’ta heyecan fırtınası yaşandı. Yiğidolar ikinci 45’in ilk 15 dakikalık bölümünde baskısını artırdı, 48’de Jordy Caicedo ağları sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 60’ta ise Dimitris Goutas ceza alanında kafayı vurdu, topu direğe nişanladı.

‘Atamayana atarlar’ kuralı devreye girdi

Bu dakikadan sonra adeta Türk futbolundaki ‘Atamayana atarlar’ kuralı devreye girdi. 66’da Eyyseric’in harika ara pasında Mortadha Ben Ouanes fileleri sarstı. 84’te ise Hajradinovic ortaladı, Mamadou Fall şık bir yarım voleyle farkı ikiye çıkarttı.

Emre Gökay’dan harika başlangıç!

90+1’de sinirler gerildi, Kasımpaşa kalecisi Günay Güvenç, Erdoğan Yeşilyurt’u sert şekilde itince kırmızı kartla oyundan atıldı. 81. dakikada Max Gradel’in yerine oyuna giren 2006 doğumlu Emre Gökay ilk Süper Lig maçında 90+7’de sahneye çıktı ve attığı şık golle hem maçın 2-1’lik skorunu belirledi hem de kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Mücadele başladı.

9′ Kasımpaşa’da savunma arkasına sarkan Fall’un yaptığı vuruşta kaleci Muammer’den seken top kornere gitti.

21′ Sivasspor’da sarı kart gören Goutas, Galatasaray karşısında cezalı duruma düştü.

34′ Hakem Ali Şansalan, Sivasspor lehine penaltı verdi. VAR tarafından pozisyonu izlemesi tavsiye edilen Şansalan, saha kenarına gelip incelemesini yaptıktan sonra kararını iptal etti.

45+2′ sarı kart gören Sivasspor’da Ulvestad cezalı duruma düştü.

İlk yarı sona erdi.

46′ İkinci yarı başladı.

GOL İPTAL!

48‘ Sivasspor’da Caicedo golü atsa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. Uzun bir süre Sivassporlu oyuncuların topun rakipten Caicedo’ya gittiğine dair itirazı vardı. Ancak hakem Ali Şansalan pozisyonu anlatarak golü iptal etti.

DİREK!

60‘ Sivasspor sağ kanattan korneri kullandı, Goutas ceza alanında kafayı vurdu, top yan direkten döndü, pozisyonun devamında Caicedo kale dibinde dokunsa da top auta gitti.

GOL!

66‘ İkinci devrede atakları Sivas yaptı, golü Kasımpaşa buldu… Eysseric harika bir ara pasla Ben Ouanes’i ceza alanında hareketlendirdi, Tunuslu oyuncu uzak köşeye iyi bir vuruşla fileleri sarstı. Kasımpaşa 1-0 önde.

GOL!

84‘ Hajradinovic sağ kanatta topu gösterdi, çekti arka direğe kesti, Fall harika bir yarım voleyle ağları çok şık sarstı. Kasımpaşa farkı 2’ye çıkarttı!

90‘ Maçın sonuna +7 ekleniyor.

KIRMIZI KART!

90+1‘ Erdoğan ceza alanında yerde kaldı, Kasımpaşa kalecisi Günay, Erdoğan’ı yerden kaldırırken arada geçen diyalog sonrasında Günay, Erdoğan’ı sert şekilde itti, Erdoğan kendini yine yere bıraktı. Bu hareket sonrasında Günay kırmızı kartla atıldı, Erdoğan da sarı kartla cezalandırıldı.

İLK SÜPER LİG MAÇINDA İLK GOL!

90+7‘ 2006 doğumlu Emre Gökay ilk Süper Lig maçında ağları sarstı. Ceza yayı üzerinden hızlanarak ceza alanına giren Emre yerden köşeye vurdu, Sivasspor’un maçtaki tek golünü kaydetti ve kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

SİVASSPOR: Muammer, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saiz, N’Jie, Caicedo, Gradel.

KASIMPAŞA: Günay, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Ben Ouanes, Malsa, Aytaç Kara, Eysseric, Fall, Koita, Chouiar.