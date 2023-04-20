(ÖZET) Sivasspor-Trabzonspor maç sonucu: 4-1

Haberin Tüm Fotoğrafları

Kayserispor ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından evinde Beşiktaş’la berabere kalan 45 puanlı Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor’a konuk oldu. Fırtına, yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmayı ve 3 maçlık hasretine nokta koymayı amaçlıyordu. Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanından eli boş dönen 31 puanlı Rıza Çalımbay’lı Yiğidolar ise evinde kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyordu.

Larsen hem atıldı hem sedyeyle çıktı!

Mücadele hızlı başladı. Henüz 11’de Lazar Markovic ilk golünü attığı Trabzonspor’u zorlu deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 10 dakika sonra işler tersine döndü! Larsen, Hakan Arslan’ı ceza sahasında düşürdü, hakem hem penaltı noktasını işaret etti hem de Danimarkalı yıldızı kırmızı kartla oyundan attı. Pozisyon sırasında kafasına darbe alan Larsen sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

Caicedo skoru belirledi

Sivas penaltıyı 27’de atabildi, Samu Saiz hata yapmadı ve skora dengeyi getirdi. 37’de Gradel’in asistinde Erdoğan Yeşilyurt kafayla golü yaptı, Kırmızı-Beyazlılar’ı soyunma odasına 2-1 önde götürdü. 58’de Saiz ceza alanı dışından attığı golle bir kez daha sahneye çıktı. 90+3’te ise Jordy Caicedo maçın skorunu belirledi: 4-1.

Sivas 34’e yükseldi

Bu sonuçla Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta kaybeden Bordo-Mavililer’in galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Rıza Çalımbay’lı Sivasspor ise 2 karşılaşma sonra kazanmayı başardı ve puanını 34’e yükselterek rahat nefes aldı.

CANLI ANLATIM

1‘ Mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı!

GOL!

11‘ Yusuf’un pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Markovic sürpriz bir şut çıkardı ve top filelerle buluştu. Trabzonspor 1-0 önde.

21‘ Erdoğan Yeşilyurt sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü, Uğurcan kornere çeldi.

PENALTI VE KIRMIZI!

22‘ Gradel kornerde Saiz’e verdi, Saiz içeri ortaladı, Goutas iyi yükseldi köşeye kafayı vurdu, Uğurcan harika çıkardı, dönen topta Hakan tamamlamak isterken Larsen’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Şimşek penaltı noktasını işaret etti ve Larsen’e direkt kırmızı kart gösterdi. Düşerken Hakan’ın da ayağı Larsen’in yüzüne gelince İskandinav oyuncu uzun süre yerden kalkamadı ve sedyeyle dışarı çıktı.

GOL!

27‘ Penaltıyı Saiz kullandı, topu ve Uğurcan’ı farklı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.

33′ Gradel sol kanattan şansını denedi, Uğurcan gole izin vermedi.

GOL!

37‘ Gradel arka direğe ortaladı, Erdoğan kafayı vurdu, Uğurcan’ı geçen topu Hüseyin çıkartmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sivasspor 2-1 önde.

UĞURCAN MÜTHİŞ ÇIKARDI!

42‘ Gradel, Bartra’yı sol kanatta karşısına aldı, İspanyol oyuncudan sıyrıldı, ortayı açtı, Goutas penaltı noktasında iyi yükselip vurdu, Uğurcan harika çıkarttı.

45‘ İlk yarının sonuna +5 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46‘ İkinci yarı başladı.

GOL!

58‘ Charisis’in pasında Saiz yay üzerinden bekletmeden yerden vurdu ve ağları havalandırdı. Sivasspor 3-1 önde.

62‘ Erdoğan sağ kanattan yerden içeri çevirdi, Yatabare şık bir vuruşla topuğuyla topu kaleye yönlendirdi ama Uğurcan’dan geçit yok.

90‘ Mücadelenin sonuna +3 ekleniyor.

GOL!

90+3‘ Gradel sol kanattan içeri çevirdi, kale dibinde Caicedo döndü, vurdu ve maçın skorunu belirledi: 4-1.

Karşılaşma sona erdi.

Sivasspor-Trabzonspor 11’ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hüseyin, Eren, Siopis, Doğucan, Bardhi, Markovic, Yusuf, Gomez