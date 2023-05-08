(ÖZET) Trabzonspor – Ankaragücü maç sonucu: 2-0

Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü’nü konuk etti.
8. dakikada Trabzonspor’da Doğucan Haspolat sarı kart gördü.
10. dakikada Marek Hamsik’in ayağına basan Kitsiou’ya karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar direkt kırmızı kart gösterdi. Karta tepki gösteren Teknik Direktör Tolunay Kafkas da kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi. Stelios Kitsiou ve teknik direktör Tolunay Kafkas, Antalyaspor karşısında yer alamayacak.
38. dakikada Bardhi’nin ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top üstten auta çıktı.
45+1. dakikada Trabzonspor, Umut Bozok’un attığı golle 1-0 öne geçti. Bartra’nın ceza sahası içine yerden gönderdiği topu önüne alan Umut Bozok’un penaltı hoktasına yakın yerden vuruşunda top kaleci Gökhan’ın sağından ağalarla buluştu.
İlk yarı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada Ankaragücü’nde Taylan Antalyalı sarı kaert gördü.
62. dakikada Trabzonspor, Umut Bozok ile bir gol daha bularak skoru 2-0’a taşıdı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.