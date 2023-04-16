(ÖZET) Trabzonspor-Beşiktaş maç sonucu: 0-0

Haberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig’de 29. haftanın en kritik maçı Trabzon’da oynandı, Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Şampiyonluk sezonunun ardından bu sezon zor günler geçiren ve hedefsiz kalan Trabzonspor kötü gidişatına Beşiktaş karşısında dur demeyi planlıyordu. Ligde oynadığı son 5 maçta 1’i hükmen olmak üzere 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibinde oyuncular da galibiyet için kenetlenmişti. Sezon başından beri duygu bütünlüğü anlamında dağınık bir görüntü ortaya koyan takımı toparlamak için çıkış noktası arayan teknik direktör İhsan Derelioğlu da Beşiktaş maçının önemli bir fırsat olarak değerlendiriyordu.

6’da 6 hedefi vardı

Kadıköy’de Fenerbahçe’yi devirerek yarışta iddiasını kanıtlayan, Giresunspor galibiyetiyle serisini 5 maça çıkaran Siyah Beyazlılar ise zorlu deplasmana 6’da 6 hedefiyle gitmişti. Kara Kartal’ın hocası Şenol Güneş, Trabzonspor maçına Beşiktaş kariyerindeki 100. lig zaferi için sahaya çıktı.

Gole çok yaklaştılar ama…

Ancak iki hocanın da planları tutmadı. İlk yarı düşük tempoda geçti, yalnızca Ghezzal’ın etkisiz ama isabetli bir şutu vardı. İkinci 45 dakikada da tutuk başladı fakat son 15-20 dakikalık bölümde heyecan arttı. Adına yakışır bir şekilde geçen son dakikalarda hem Trabzonspor hem de Beşiktaş gollere çok yaklaştı fakat kaleciler izin vermedi.

Böylece mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Beşiktaş 56, Trabzonspor 45 puana yükseldi.

CANLI ANLATIM

1‘ Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

30′ Maxim sol kanattan korneri arka direğe doğru kullandı, Aboubakar gelişine vurdu fakat etkisiz.

Maçın hakemi Bayarslan ilk yarıya uzatma eklemedi ve ilk devre sona erdi.

46‘ ikinci yarı başladı.

50′ Aboubakar indirdi, Ghezzal uzaklardan yerden ayak içiyle yumuşak bir vuruş yaptı, Uğurcan’da kalıyor top.

65‘ Masuaku çıkarken kaybetti, Abdülkadir yay üzerinden aşırtma denedi ancak kaleci Mert başarılı.

İLK NET POZİSYON!

71‘ Gomez ile Markovic’in ceza alanındaki verkaçı sonrası Markovic çaprazdan çok sert vurdu, Mert çıkardı, dönen topa Eren vurmak istedi fakat savunma uzaklaştırdı.

74‘ Eren sol kanattan ortaladı, Abdülkadir kafayı vurdu fakat aut.

76‘ Muleka ceza alanı dışından şansını denedi fakat çerçeveyi bulamadı.

ÇOK NET KAÇTI!

81‘ Markovic ortaladı, Gomez kafayla içeri çevirdi, Trezeguet kale dibinde vuramadı, Eren Elmalı tamamlamak istedi ancak Onur engel oldu ve kornere çıkıyor top.

84‘ Trezeguet ceza sahası dışında önünde seken topa sert vurdu, Mert kornere çeldi.

85′ Sağ kanattan korner kullanıldı, penaltı noktası üzerinden Denswill kafayı vurdu ve top az farkla dışarda.

86‘ Redmond ceza sahası dışından çok sert vurdu, Uğurcan köşeden harika çıkardı ve topu kornere yolladı.

87‘ Sağ kanattan Beşiktaş’ın kullandığı kornerde ön direkte Salih Uçan kafayı vurdu, Uğurcan zorlukla çıkardı.

90‘ Karşılaşmanın sonuna +5 ekleniyor.

MERT ÇOK İYİ ÇIKARDI!

90+1‘ Trezeguet ceza sahasında döndü vurdu, Mert’ten harika kurtarış.

Trabzonspor-Beşiktaş 11’ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Maxi Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Ghezzal, Aboubakar