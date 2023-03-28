(ÖZET) Türkiye – Hırvatistan maç sonucu: 0-2 | Bursa’da istediğimizi alamadık

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Milli Takımımız, Bursa’da Hırvatistan’ı konuk etti. Konuk ekip, ilk yarıda bulduğu goller sonucunda karşılaşmadan 2-0’lık sonuçla galip ayrıldı.

Hırvatistan’ı galibiyete taşıyan goller; 20. ve 45+4. dakikalarda Mateo Kovacic’ten geldi.

İlk maçında Ermenistan’ı deplsamanda 2-1 mağlup eden Milliler, 3 puanda kalırken ilk maçında Galler ile berabere kalan Hırvatistan ise 4 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Livakovic izin vermedi!

5. dakikada Hırvatistan yarı sahasında Marcelo Brozovic’in pasında araya giren Salih Özcan, çok iyi pozisyondaki Cengiz Ünder’i gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazdan Cengiz Ünder’in sol ayağıyla uygun pozisyonda yaptığı vuruşta Dominik Livakovic, gole izin vermedi.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla etkili bir vuruş yaptı fakat top az farkla dışarı gitti.

Yine Livakovic!

10. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun Kerem Aktürkoğlu’na uzun pasında Hırvatistan savunması araya girdi fakat sonrasında Enes Ünal’ın baskısıyla topu kazanan Milli Takımımızda Kerem Aktürkoğlu’nun sol çaprazdan sağ ayağıyla etkili vuruşunu kaleci Dominik Livakovic son andaki müdahalesiyle kurtararak kornere yolladı.

Bu kez ofsayta takıldık

11. dakikada Milli Takımımızın sağ kanattan kullandığı kornerde Çağlar Söyüncü’nün kafayla indirdiği topa arka direkte Kerem Aktürkoğlu dokundu ve top ağlara gitti ama ağlara giden top, ofsayt nedeniyle gol geçerliliği kazanmadı.

16. dakikada Borna Barisic’in soldan ortasını Ferdi Kadıoğlu kafayla uzaklaştırmak isterken top Josip Stanisic’in önünde kaldı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topu sol ayağına alan Stanisic’in vuruşu auta gitti.

İlk isabetli şutta golü buldular

GOL | 20. dakikada Hırvatistan’da sağ kanatta hareketlenen Josip Stanisic’in pasında ceza sahası içindeki Mario Pasalic ile Ivan Perisic paslaştı. Uzaklaştıramadığımız ve boşta kalan topa Mateo Kovacic’in vuruşu Hırvatistan’ın maçtaki ilk isabetli şutu olarak ağlarımıza gitti: 0-1.

28. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun Kerem Aktürkoğlu’na pasında Hırvatistan savunması araya girdi. Josip Stanisic, kalecisine dönmüştü ki Dominik Livakovic’in ileri göndermek istediği top, baskı yapan Enes Ünal’a çarptı. Sonrasında Enes Ünal, top içerideki Kerem Aktürkoğlu’na çevirmek istedi fakat Dominik Livakovic, altı pasta topun sahibi oldu.

32. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Josip Stanisic, altı pasa kadar girerek vuruşunu yaptı fakat Mert Günok, gole izin vermedi.

33. dakikada Cengiz Ünder’in Enes Ünal’a doğru ortasını Hırvatistan savunması uzaklaştırırken ceza sahası dışına açılan topa Orkun Kökçü’nün vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.

Hakan devam edemedi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 38. dakikada Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle büyük üzüntü yaşayarak kenara geldi ve yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.

Uzatmanın son dakikasında…

GOL | 45+4. dakikada orta sahada İsmail Yüksek’in topu istediği gibi kontrol edememesi ile topu kazanan Hırvatistan, hızlı şekilde kalabalık geldi. Mario Pasalic’in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Mert Günok kurtarırken dönen topta Mateo Kovacic, boş kaleye ağları buldu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hırvatistan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Andrej Kramaric ile duvar pası sonrası ceza sahası içinden Mateo Kovacic’in vuruşu savunmaya çarparak sağ kanada açıldı. Sağ kanatta ceza sahası içindeki Josip Stanisic’in pasında Mario Pasalic’in vuruşunu topun önünde müdahalesini gerçekleştiren Çağlar Söyüncü engelledi.

56. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, Josip Sutalo ile yaşadığı pozisyon sonucunda yerde kaldı. Maçın hakemi Andreas Ekberg, sonrasında VAR ile de iletişim kurduğu pozisyona ilişkin devam kararı verdi.

Mert’ten kritik kurtarış

58. dakikada Luka Modric’in sağ kanattan ortasına altı pasta Mario Pasalic’in yakın mesafeden yaptığı vuruşu Mert Günok, kritik şekilde kurtararak kornere yolladı.

SARI KART | 62. dakikada Hırvatistan’da Dominik Livakovic, daha önceki dakikalarda uyarı almasına rağmen oyunu başlatmayı geciktirdiği için sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 65. dakikada Hırvatistan’da Mario Pasalic’in yerine Josip Juranovic oyuna dahil oldu.

Milli Takımımızda iki değişiklik birden

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 67. dakikada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldular.

SARI KART | 69. dakikada Hırvatistan’da Josko Gvardiol, Zeki Çelik’e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

71. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruş auta gitti.

77. dakikada kendi yarı sahasından paslarla çıkan Hırvatistan’da Mateo Kovacic’in pasında sol kanatta hareketlenen Ivan Perisic, topu ceza sahası dışındaki Andrej Kramaric’e çıkardı. Kramaric’in sol ayağıyla şutu auta gitti.

78. dakikada Cengiz Ünder ile kullandığımız serbest vuruşta yapılan ortaya Merih Demiral’ın kafa vuruşu etkili olmadı ve kaleci Dominik Livakovic’te kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81. dakikada Milli Takımımızda Enes Ünal ve Cengiz Ünder kenara gelirlerken Umut Nayir ve Cenk Tosun oyuna dahil oldular.

Alkışlarla çıktı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 84. dakikada Hırvatistan’da Andrej Kramaric ve Luka Modric kenara gelirlerken Petar Musa ve Lovro Majer oyuna dahil oldular. Luka Modric, oyundan çıkarken tribünler tarafından alkışlanırken yıldız oyuncu da alkışla tribünlere karşılık verdi.

85. dakikada Cenk Tosun’un rakip ceza sahası içerisinde kontrolü sonrası zor pozisyonda yaptığı vuruş dışarı gitti.

90+3. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cenk Tosun, dar alanda rakiplerinden kurtularak topu Arda Güler’e kazandırdı. Arda’nın tek pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Cenk’in sert vuruşunu Dominik Livakovic çıkarırken dönen topta Umut Nayir’in kafa vuruşu auta gitti.

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İki takımın maça başladıkları 11’ler

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Cenk Tosun, Umut Nayir, Barış Alper Yılmaz, Mehmet Can Aydın

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Borna Barisic, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric

Yedekler: Ivo Grbic, Nediljko Labrovic, Martin Erlic, Borna Sosa, Domagoj Vida, Lovro Majer, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec, Josip Juranovic, Petar Musa, Mislav Orsic