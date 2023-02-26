(ÖZET) Ümraniyespor – Adana Demirspor maç sonucu: 1-1

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Süper Lig’in 23. haftasında oynananması planlanan bazı maçlar ertelenmişti. Bugün o maçlar biri olan Ümraniyespor-Adana Demirspor maçı oynandı.

23. hafta erteleme müsabakasında Ümraniyespor, Adana Demirspor’u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yaptı.

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SÜPER LİG’DE İKİNCİ MAÇ

Ümraniyespor ile Adana Demirspor, oynayacakları bu maçla birlikte Süper Lig’de ikinci kez rakip oldu. İki ekip, daha önce 1. Lig’de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İstanbul ekibi, sahadan hiç galip ayrılamazken, 3 kez Adana temsilcisi kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Bu karşılaşmalarda Ümraniyespor’un 5 golüne, Adana Demirspor 11 gol ile karşılık verdi. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçı 1-0’lık skorla kazanan Adana Demirspor olmuştu.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Ümraniyespor ve Adana Demirsporlu futbolcular, maçın başlamasının ardından kısa bir süre durarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı.

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçında santra yapıldıktan sonra yaşananlar.pic.twitter.com/8B4M1d9Zco

— Fanatik (@fanatikcomtr) February 26, 2023

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçına Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Seremoniye iki takım da, ‘Futbol ailesi canlı yayında omuz omuza’ yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya çiçek takdim etti.

YILMAZ VURAL TRİBÜNDE

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural da maçı takip edenler arasında yer aldı.

SİYAH FORMAYLA SAHAYA ÇIKTILAR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde etkilenen illerden olan Adana temsilcisi Adana Demirspor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile Adana tribünlerinin sevilen isimlerinden Yahya Coşan ve mavi-laciverte gönül vermiş taraftarlar anısına sahaya siyah forma ile çıktı.

UMUT NAYİR KORKUTTU

Mücadelenin 29. dakikasında Ümraniyespor’da hava topuna çıkan Umut Nayir rakibinin arkadan müdahalesi ile yerde kaldı. Uzun süre boyunca yerden kalkamayan tecrübeli futbolcu sağlık görevlilerinin kafasına bandaj yapılmasının ardından kenara geldi. Oyun kenarına gelen golcü futbolcu maça kaldığı yerden devam etti.

Umut’la birlikte hava topuna çıkan Mert Çetin de kafasına darbe alınca sağlık görevlileri başarılı savunma oyuncusuna da bandaj yaptılar.

MAÇTA İLGİNÇ ANLAR

Karşılaşmanın 40. dakikasında Ümraniyespor net bir ataktan yararlanamadı. Ev sahibi Ümraniyespor’da Sackey’nin Adana Demirspor ceza sahasına girdikten sonra çarprazdan topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertaç üzerine gelen topta kontrolü sağlayamadı ve kollarının altından geçen meşin yuvarlak direğe de çarparak kale içine doğru yöneldi. Ardından ani bir refleksle kale çizgisi üzerinden topu çeldi. Top Ümraniyesporlu futbolcuların önüne kaldı ve Onur Atasayar imkansızı başararak topu rakibe nişanladı ve kornere gitti. VAR kontrolünün ardından topun çizginin tamamının geçmediği saptandı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

MERT ÇETİN DEVAM EDEMEDİ

Hava topunda Umut Nayir ile çarpışan Mert Çetin maça devam edemedi ve dakikalar 45+1’i gösterdiğinde kendisini yere bıraktı. Böylece maçta ilk oyuncu değişikliği zorunlu bir şekilde gerçekleşti. Adana Demirspor’da Mert Çetin’in yerine oyuna dahil olan isim Jovan Manev oldu.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Maça baskılı başlayan ev sahibi Ümraniyespor’un etkili ataklarıyla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasının yolunu tuttu. Özellikle Sekidika ve Geraldo ile etikili gelen Ümraniyespor, Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir’i geçemedi. Başarılı file bekçisi yine başarılı kurtarışlarıyla takımını ilk yarıda ayakta tutan isim oldu.

2. YARIYA ADANA DEMİRSPOR ETKİLİ BAŞLADI

Maçın 2. yarısına ilk yarıya oranla daha iyi başlayan taraf Adana Demirspor oldu. Montella’nın öğrencileri ilk yarıda istediği oyuna ortaya koyamamış ve kaleci Ertaç’ın başarılı kurtarışları sayesinde kalesini gole kapatmıştı. Devre arasında soyunma odasındaki konuşma bir nebze de olsa futbolcuları canlandırmış bir görüntü sergilenmesine neden oldu.

Bu kez de Ümraniyespor’da Epureanu’nun savunmada kritik hamleleri ev sahibi ekip adına oldukça etkileyici oldu. Tecrübeli savunmacı tehlikeli Adana Demir ataklarında başarılı hamleleri ile dikkat çekti.

ÜST ÜSTE ATAKLAR, DİREK VE GOL

Adana Demirspor oyunun son anlarında ataklarını sıklaştırdı ve Ümraniyespor yarı sahasında sık sık pozisyona giren ataraf oldu. 78. dakikada Cherif Ndiaye’nin ceza sahası içinde gelen topa dokunuşu direkten döndükten sonra Adana Demir yine topun sahibi oldu.

Bu kez maçın 79. dakikasında Adana Demirspor art arda ataklarının karşılığını aldı ve Badou Ndiaye golü atan isim oldu.

Badou Ndiaye’nin golünün ardından ‘Kahramanmaraş’ yazılı tişört açıldı.pic.twitter.com/HWexZxr65e

— Fanatik (@fanatikcomtr) February 26, 2023

ÜMRANİYESPOR PES ETMEDİ

Kalesinde golü gördükten sonra Adana Demirspor kalesine ataklarını sıklaştıran Ümraniyespor yeni golcüsü oyuna girdikten sonra golü de bulmayı başardı ve Kayode’nin golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve iki ekip de sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldılar. Maçın son anları büyük bir heyecan içerisinde geçerken başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldılar.

MAÇIN 11’LERİ

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Glumac, Epureanu, Onur Atasayar, Sackey, Oğuz Gürbulak, Gheorghe, Geraldo, Sekidika, Umut Nayir.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba