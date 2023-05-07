ÖZET | Ümraniyespor-Sivasspor maç sonucu: 4-1

Son 4 maçından puansız ayrılan ve 23 puanla 18. sıraya gerileyen Ümraniyespor, Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor’u ağırladı. Mustafa Er yönetiminde ayağa kalkmaya ve ateş hattından uzaklaşmaya çalışan İstanbul ekibinin evinde 4-1 gibi farklı bir skorla galip gelmesini bildi. Mücadeleye 3 gol 1 asistle Umut Nayir damga vururken İstanbul ekibinin ligd ekalma umutları devam etti. İşte maçın ayrıntıları…

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Ümraniyespor-Sivasspor maçı başladı.

UMUT NAYİR 2 MAÇ SONA SAHNEDE

7. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Sekidika sol kanatta topla buluştu ve ceza sahasna yerden ortaladı, milli futbolcu Umut zor pozisyonda topa dokunmayı başardı ve topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Umut bu golle 2 maç aradan sonra golle buluştu.

18. dakikada Kayode net gol pozisyonundan yararlanamadı. Geraldo’nun pasında topla buluşan Sekidika hızlı bir şekilde yarı sahayı geçti ve önündeki Kayode’ye iyi bir pas verdi. Kayode’nin şutu kaleci Muammer’i geçti ancak Caner Osmanpaşa gole izin vermedi ve topu kornere attı.

21. dakikada Sekidika Sivassporlu futbolcudan topu kaptı ve ceza sahasına hızla gelmeye başladı. Nijeryalı futbolcunun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşu kaleci Muammer kurtardı.

UMUT YİNE SAHNEDE

23. dakikada Ümraniyespor’un kullandığı köşe vuruşunda karşılaşmanın hakemi Sİvassporlu futbolcunun topa elle müdahalede ettiğini ifade etti ve penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Umut skoru 2-0’a getirirken ligdeki 14. golünü atmış oldu.

GRADEL FARKI 1’E İNDİRDİ

34. dakikada Ümraniyespor’da Valentin Gheorge’nin hatası sonrasında Sivasspor topu kaptı. Erdoğan hızlı davaranarak topu Uğur’a gönderdi. Uğur Çiftçi’nin ortasında Gradel topu filelere gönderdi ve maçta skor 2-1’e geldi.

SİVASSPOR 10 KİŞİ

İlk yarının uzatma dakikalarında Sivasspor korner kazandı. Ceza sahasında futbolcular arasında tartışma çıktı ve Glumac, Yatabare’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ilk olarak Yatabare’ye sarı kart gösterdi ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve Sivassporlu futbolcunun sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi.

İlk yarı 2-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

59. dakikada Sivasspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Erdoğan’ın ceza sahasına ortasında Caicedo kafa ile uzak kale direğine doğru gönderdi ancak top az farkla auta gitti.

UMUT NAYİR ALEV ALDI!

Gelişen Ümraniyespor atağında havadan gelen topu Umut Sekidika’ya indirdi. Sekidika sağ kanattaki arkadışını gördü. Ceza sahasına yapılan ortaya önce kayode vurdu top kaleci Muammer’den sekti, dönen topu Umut Nayir harika bir vuruşla bitirdi ve maçta hat-trick yaparak skoru 3-1’e getirdi.

KAYODE’DEN SON DOKUNUŞ

90. dakikada Umut’un pasında savunmanın arkasına sarkan Kayode topu filelerle buluşturarak skoru 4-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ümraniyespor bu galibiyetle puanını 26’ya yükseltti. Sivasspor ise 37 puanda kaldı. önümüzdeki haftayı oynamadan geçecek. Sivasspor ise Konyaspor’la oynayacak.

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Ümraniyespor-Sivasspor 11’ler:

Ümraniyespor: Orkun, Sackey, Serkan Göksu, Kayode, Onur Ayık, Umut Nayir, Epureanu, Geraldo, Glumac, Sekidika, Valentin Gheorge

Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Ümraniyespor: Orkun, Sackey, Serkan Göksu, Kayode, Onur Ayık, Umut Nayir, Epureanu, Geraldo, Glumac, Sekidika, Popov

Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare#ÜMRvSVS

— Fanatik (@fanatikcomtr) May 7, 2023



