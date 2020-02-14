Özge Özder kimdir? Özge Özder kaç yaşında?

Özge Özder, 1978 doğumludur. Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Özge Özder hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Özellikle Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile hafızalara kazınan Özge Özder hakkında merak edilenler haberimizde… Özge Özder nereli ve kaç yaşında?

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, 1 Nisan 1978 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji’nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Ömre Bedel, Dudaktan Kalbei Kehribar, Umutsuz Ev Kadınları, Haziran Gecesi, Sınav, Başka Semtin Çocukları ve Türkan gibi bir çok proje de yer alan Özge Özder, 2018 yılında müzisyen sevgilisi Sinan Güleryüz ile evlenmiştir.

İstanbul’daki oyunculuk serüveni BKM ile başlayan Özge Özder, 2001 yılından beri sahnelerde yer almaktadır. 2005 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer alan Özge Özder, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat vermektedir. Özge Özder, 1.62 metre boyunda, 50 kilo ve Koç burcudur.

Özge Özder’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Kıvılcım) (TV Dizisi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Perihan) (TV Dizisi)

2016 – Kehribar (Adile) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Sevilay) (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Zeynep) (Sinema Filmi)

2011 – 2014 Umutsuz Ev Kadınları (Emel) (TV Dizisi)

2009 – Ömre Bedel (Aylin) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Gül) (Sinema Filmi)

2007 – Sıfır Dediğimde (Genç Müberra) (Sinema Filmi)

2007 – Dudaktan Kalbe (Cavidan) (TV Dizisi)

2006 – İyi ki Varsın (Aslı) (TV Dizisi)

2006 – Umut Adası (Sibel) (Sinema Filmi)

2006 – Sınav (Candan Hoca) (Sinema Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Sultan Hemşire) (TV Dizisi)

2004 – Uy Başuma Gelenler (TV Dizisi)

2004 – Haziran Gecesi (Lale) (TV Dizisi)

2004 – Aşkın Mucizeleri (TV Dizisi)

2003 – Estağfurullah Yokuşu (Didem) (TV Dizisi)

2002 – İyi Aile Robotu (Çağla) (TV Dizisi)