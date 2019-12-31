Özge Özpirinçci kaç yaşında? Özge Özpirinçci’nin hayatı…

Özge Özpirinçci yıllardır ekranların sevilen yüzleri arasında. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçi başarılı yapımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2007’den beri ekranlarda olan Özge Özpirinçci’nin hayatı merak konusu. Peki Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşındadır?

Güzel ve yetenekli oyuncu Özge Özpirinçci, oyunculuk kariyeri boyunca hem televizyonda hem de sinemada önemli yapımlarda yer aldı. Peki, Özge Özpirinçci kimdir kaç yaşındada ve nerede doğdu? İşte, güzel oyuncu hakkında merak edilen bilgiler ve daha fazlası…

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul’da okuyan güzel oyuncu, lise eğiminin bir bölümünü ise Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirmiştir. Lisans eğitimini Türkiye’de alan Özpirinçci, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Birçok, reklam filminde oynayan güzel oyuncu, Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmıştır.

Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü.Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010’da Show Tv kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı.

Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardır. 2013 yılında karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır.

Yer aldığı diziler

2007-2011 Cesaretin Var Mı Aşka Ebru

2008 Kavak Yelleri Ada

2009-2010 Melekler Korusun İpek Taşkır Üstündağ

2010 Deli Saraylı Dilruba

2011-2012 Al Yazmalım Asiye

2012 Ağır Roman Yeni Dünya Zehir Ahu

2013 Tatar Ramazan Alin Terziyan

2014 Aramızda Kalsın Görkem

2015-2016 Aşk Yeniden Zeynep Taşkın

2017-Kadın

Yer aldığı Filmler

2010 Veda Fikriye

2011 Anadolu Kartalları Ayşe Dinçer

2012 Kayıp

2014 Karışık Kaset İrem