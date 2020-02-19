Özge Ulusoy: Poğaçayı lahmacuna sarıp yeme…

Zamanının büyük bir kısmını spor salonlarında geçiriyor olsa da yemek yemeye son derece düşkün bir isim olan Özge Ulusoy, bu tercihleri nedeniyle çekici fiziğini nasıl koruduğu yönünde çok sayıda soru alıyor. Takipçilerinin bu konuda kafalarına takılan sorulara Instagram hesabı üzerinden yanıt veren Ulusoy, bir takipçisinden gelen: “Tatlı ya da ekmek, simit hiç mi yemiyorsunuz? Bir de spor kaç saat yapıyorsunuz, bir de boy kilo…?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: