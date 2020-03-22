Özge Ulusoy uyarıları ciddiye almayanlara tepki gösterdi

Corona virüs salgını devam ederken ‘evde kal’ çağrısına uymayanlar hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atıyorlar. Manken ve model Özge Ulusoy uyarılara uymayanlara tepki gösterdi.

Özge Ulusoy, Sağlık Bakanlığı’nın ‘evde kal’ çağrısını kulak ardı etmeyerek evden gerekmediği sürece dışarı çıkmıyor. Şu sıralar günlerini evde geçiren Ulusoy, dün güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşlara sosyal medya sayfası üzerinden bir gönderi paylaşarak tepki gösterdi.

“BU NASIL CAHİLLİK”

Ulusoy yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, “Görevliler canla başla kendilerini düşünmeden bu illetle savaşıyor. Bizden tek istedikleri evde kalmamız. Bu nasıl şımarıklık cahillik hadi öylesiniz kendinizin veya sevdiklerinizin canından olma riskini nasıl göze alıyorsunuz! Bu zavallı haliniz yüzünden sokağa çıkma yasağı gelince elinizde belge olmadan apartman önüne bile inemeyeceksiniz. Mis gibi bahar havası alıp yüzünde aptal bir gülümsemeyle eve gelip bu notu okuyan geri zekalıya tabii sözüm çıkmak zorunda olana değil…”

