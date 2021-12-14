Özgür Demirtaş TCMB müdahalesini değerlendirdi: 3 milyar dolar boşa gitti

Ekonomist Özgür Demirtaş, TCMB’nin piyasaya yaptığı müdahaleye ilişkin, “TCMB ve Kamudan 2.5-3 Milyar Dolar arası dolar satıldı. Akşam saatlerinde 13.70’lere indirdiler. Bugün tekrar 14.25 üstündeyiz. 3 Milyar Dolar daha boşa gitti” değerlendirmesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dün döviz kurlarına satış yönünde yaptığı müdahalenin boş gittiğini ileri sürdü.

Dün dolar/TL kurunun tarihi yüksek seviyesini görerek 14,70’lere çıkması ile birlikte TCMB kura satış yönünde müdahalede bulunmuştu. Bu müdahale, kurlardaki son sıçramalarla birlikte merkez bankası tarafından yapılan dördüncü müdahale olmuştu. Konuya hakim kaynaklar gün içerisinde piyasaya yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir müdahale olduğunu belirtmişti.

Dün kapanışa doğru 14’ün altına ineren 13,80 seviyelerinde kapanan dolar/TL kuru, bugün sabah saatlerinde yine sert artarak 14,20’li seviyelere döndü.

DEMİRTAŞ: 3 MİLYAR DOLAR BOŞA GİTTİ

Twitter hesabından konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, “Dünkü direkt operasyonda TCMB ve Kamudan 2.5-3 Milyar Dolar arası dolar satıldı. Akşam saatlerinde 13.70’lere indirdiler. Bugün tekrar 14.25 üstündeyiz. 3 Milyar Dolar daha boşa gitti” dedi.

Demirtaş, bu tür hamlelerin enflasyon olarak geri döneceğini, asgari ücret 5 bin TL olsa dahi enflasyon karşısında işe yaramayacağını belirtti.

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