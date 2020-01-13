Özgür Gündem davasında yazar Aslı Erdoğan’ın hapsi istendi

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyeleri yazar Aslı Erdoğan, dilbilimci-yazar Necmiye Alpay ve imtiyaz sahibi Kemal Sancılı’nın da aralarında bulunduğu dokuz kişinin yargılandığı davada savcılık, mütalaasını açıkladı.

ASLI ERDOĞAN’A ‘ÖRGÜT PROPAGANDASI’ SUÇLAMASI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada gazetenin eski eş genel yayın yönetmeni Eren Keskin ve Necmiye Alpay hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, gazetenin yayın danışma kurulunda yer alan yazar Aslı Erdoğan’ın farklı tarihlerde gazetede yayınlanan 4 yazısında “terör örgütü propagandası yaptığı” suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin hakkında da gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde terör örgütünün amacı doğrultusunda yazılara verdiği belirtilerek “örgüt üyeliği” suçundan 7 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NECMİYE ALPAY İÇİN BERAAT TALEP EDİLDİ

Mütalaada, yazar ve dilbilimci Necmiye Alpay ile Bilge Aykut hakkında ise mahkumiyetlerine yetecek nitelikte kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

ZARAKOLU VE KOÇALİ’NİN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya hakkında, “örgüt üyeliği” suçundan Bilir Kayaa hakkında ise “örgüt propagandası”” suçundan ceza isteyen savcılık, ifadesi alınmayan Ragıp Zarakolu ile Filiz Koçali’nin dosyalarının ayrılmasını talep etti. Savcılık, tüm sanıklar için istenen “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçunun, unsurları oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan ceza verilmemesini istedi.

’30 YILLIK İNSAN HAKLARI SAVUNUCUSUYUM’

Sanıklardan Eren Keskin; “Ben iddia makamı tarafından silahlı terör örgütü üyesi olarak adlandırılıyorum. Bu mütalaa Türkiye’nin kendi iç hukukuna da aykırıdır. Bizi düşman olarak görüyorsunuz. Ben 30 yıldır insan hakları savunucusuyum. Aynı zamanda 30 yıldır da avukatım. Ama siz benim silahlı terör örgütü üyesi olduğumu söylüyorsunuz. Bu akıl almaz bir durum, siz bile inanabiliyor musunuz. Bununla ilgili savunma hazırlayacağım. Süre talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, savcılık mütalaasına karşı sanıklar ve avukatlarının savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 14 Şubat’a bıraktı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Akut’un, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu.

136 GÜN CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Aslı Erdoğan 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada silahlı terör örgütü üyeliği ve halkı kışkırtmak iddiasıyla tutuklandı. Bir süre sonra “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilen Erdoğan, “terör örgütü üyeliği” suçlaması ile tutukluğu devam etmişti. Aslı Erdoğan, 135 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye edilmişti.