Özgür Karabat korkunç tabloyu açıkladı! “AKP’li Belediye insan hayatını hiçe sayıyor!”





CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Özgür Karabat, Bahçeşehir’de yapımı devam eden “atık dönüşüm tesisi” konusunda TBMM’de bir basın açıklaması düzenledi. Karabat, Başakşehir Belediyesi’nin “çevreci” söylemler üzerinden başlattığı projenin, inşa edildiği alandan ihale sürecine kadar pek çok noktada problemli olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Başakşehir Belediyesi’nce Bahçeşehir bölgesinde yapımına başlanan ve halkın tepkisiyle karşılaşan atık dönüşüm tesisi konusunda TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamasında ‘Uluslararası kaliteli kent yaşam’ sertifikalı bir bölgeye layık görülen katı atık döşüm tesisinin bölgede ciddi çevre sorunlarını yaratacağını ifade eden Karabat: “Projeye dair eleştiri ve tepkiler vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından her fırsatta dile getirilse de halkın talep ve beklentilerini görmezden gelen bir yerel yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız.” dedi. #özgürkarabat #haber #haberler #haberizle #tele1 #yurttaştv #chp #cumhuriyethalkpartisi #sondakika #canlıyayın