Özgür Özel 15 Temmuz belgeselindeki o detayı deşifre etti! “Anlaşılmaması için İngilizce yazmışlar!”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından üretilen 15 Temmuz belgeseli hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel 15 Temmuz gecesi alınan ilk istihbarat saatlerindeki çelişkileri deşifre etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #15temmuzbelgeseli #tbmm #chp #receptayyiperdoğan #fahrettinaltun #cumhurbaşkanı #cumhurbaşkanlığıiletişimbaşkanlığı #meclistv #haber #siyaset #politika #hulusiakar #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel 15 Temmuz belgeselindeki o detayı deşifre etti! “Anlaşılmaması için İngilizce...