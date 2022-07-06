CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “5’li çeteciler reis değiştirmek istiyor. Bizde reis olmayacak, bizde hukuk olacak. Ümit ederiz otoyollardaki gişeleri balyozla kırma törenleri yapacağız hep beraber” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın gündemi değerlendirdi.

“BU HESAP NASIL YAPILACAK?”

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

*“Enflasyon fiyat farkı alacak memurlar. Enflasyon ocak ayında 7.5 olarak verildi. Birinci altı ayda enflasyonu TÜİK yüzde 42.35 olarak açıkladı. Normal şartlarda ne yaparsınız? Enflasyondan verilen 7.5’u düşüp, 34.85’i bulursunuz. Bunun üzerine ikinci altı aylık yüzde 7’yi eklerseniz ve zam oranı bulunur: Yüzde 44.29. Bu kadar basit.

* Maliye Bakanlığımız çıkan enflasyona yüzde 7.5 ıskonto uyguluyor memurun cebinden ve hesabı aynı şekilde sürdürüp yüzde 41.69 zam buluyor. Bu meselede Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a kişisel husumetim, sorunum yok.

* İmzayı attın, bu senin memura borcun. Ali Yalçın, cevap ver; bu hesap nasıl yapılacak? Her öğretmenin cebinden 222 lira, her ay hemşirenin cebinden çaldıracak mısın, çaldırmayacak mısın? Sendika bu konuda tutum almazsa, burada kötü niyet ararız.

“SÜLEYMAN SOYLU NİYE ÜSTÜNE ALINIYOR?”

* Suç işleri bakanımız katıldığı bir programda günlük dezenformasyon kotasını doldurmuş. Diyor ki: ‘Bize ikide bir yargılanacaksınız diyenler talimat almıştır. Bunun başka izahı yoktur.’ İnsanların geleceğini çalanların, parasını çalanların, suç işleyenlerin, uyuşturucu baronlarının, rüşvetçilerin peşini bırakmayacağız diyoruz.

* Sayın Vedat Bilgin çıkıp ‘beni yargılayacaklarmış’ falan demiyor. Sayın Nebati çıkıp üstüne alınmıyor bunu; Neden Süleyman Soylu üstüne alınıyor? Biz suçluları yargılayacağız diyoruz, suç işleyeni yargılayacağız diyoruz. Yarası olan gocunuyor galiba. Kimsenin derdi yokken, Soylu’yu tutan bu kaşıntının manası nedir, vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz.

“İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN ÖDENEN PARALARIN PEŞİNDEYİZ”

* Bir kötü haber Süleyman Bey’e siyaseten var. Sayın Bilgin; gözü döndü, açtı ağzını, yumdu gözünü. Ve diyor ki işin sahibi olarak; ‘İşbaşı eğitim programlarını yeniden düzenledik. Türkiye’nin emekçilerinin İşsizlik Sigorta Fonu için kesilen paralarının böyle saçma sapan programlara gitmesine izin vermeyeceğiz, istismar ettirmeyeceğiz’ Süleyman Soylu Çalışma Bakanlığı döneminde iz bıraktı.

* Bakan doğru söylüyor ama kendinden öncekileri suçlarken Soylu’yu suçladığını bilsin. Bilip yapıyorsa arkasındayız. Bilmeden yapıyorsa bu da ikisine dert olsun. Biz İşsizlik Sigorta Fonu’ndan her dönem sürekli istismar yapılmasına karşıyız. AK Parti GAP’a İşsizlik Sigorta Fonu’ndan 11 buçuk milyar para aldı, hâlâ vermediler.

* O günden sonra da abuk subuk işlerle hep işverenin cebine koydular. Devlet kendi yapması gereken işleri işçinin kumbarasından yapıyor. Buna sonuna kadar karşıyız. Bu paraların peşindeyiz. Bu paralar, bu fona geri ödenmelidir.

“İKİ ECZANEDEN BİRİ BATMA NOKTASINDA”

* Eczacıların çok ciddi sorunları var. Asgari ücretteki artışlar, ısınmadaki, elektrikteki, her türlü altyapıdaki artışlar ve tam 2009 yılından beri 13 yıldır değişmeyen ilaç fiyat kararnamesi. Her geçen gün eczacıların artık biraz daha borçlarını döndürememeleri.

* Türk Eczacıları Birliği diyor ki, iki eczaneden biri kapanacak. Eczanelerin, 28 bin 700 eczanenin yarısından fazlası ya borçlarını ödeyemiyor ya da hiç para kazanamaz ve iflasın eşiğinde olan eczaneler. Türkiye’deki iki eczaneden biri batma noktasındadır ve burada bir tedbir alınmazsa bu önemli bir halk sağlığı sorunudur.

“5’Lİ ÇETECİLER REİS DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR”

* Genel Başkanımızın tweeti çok konuşuluyor. 5’li çeteciler reis değiştirmek istiyor. Bizde reis olmayacak, bizde hukuk olacak. Kemal Bey ilişki kurması gerekenlerle kurar ama bugünün suçluları devletin borçlularıyla… Kamulaştırmalar yapılacak, makul kârınızı alırsınız.

* Güvendiğiniz o tahkimlere falan sunulacak evraklar dünya ülkelerinde var. Yani bir iktidarın kendi yakınları için yapmış olduğu ülke lehine değil, birilerinin lehine anlaşmalar gelecek iktidarları bağlamaz. Londra’daki tahkimlere güvenmeyin.

* Özal’ın yaptığı otoyoldan kaça geçiyorsak, sizinkinden de o kadara geçilecek kardeşim. Ümit ederiz otoyollardaki gişeleri balyozla kırma törenleri yapacağız hep beraber. Hep beraber o gişeleri kırdığımız günleri göreceğiz. Bu ülkede kolay, hızlı, güvenilir ulaşım zenginlerin kullanabildiği bir şey olmaktan çıkacak artık.

* 5’li çetelerin köprülerini, Türk milletinin köprüsü haline getireceğiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının malı haline getireceğiz. Bundan emin olsunlar, bizim kapıyı çalmasınlar. Bizi kimse Tayyip Erdoğan’la karıştırmasın. Yeni reis yok kardeşim hukuk var, hukuk; adalet var, eşitlik var.

“KAFALARDA TOPLANMIŞ BAVULLARI TEKRAR DOLAPLARA YERLEŞTİRECEĞİZ”

* Hacettepe’nin mezuniyet töreninde Kaya Avşar diye gencecik bir doktor hepimize ders olacak nitelikte şeyler söylüyor. Buna tahammül edemeyenler var. Dekan susturmaya çalışıyor. Kaya Avşar’ın konuşmasının altına imza atarız. Sadece onunkine atmayız.

* İstanbul Tıp mezuniyetinden Merve Nur Uçar, Rasim Özdenören’den alıntı yaptı. ‘Bu deveyi de güdeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz’ dedi. Biz Merve Nur Uçar’ın da konuşmasını, Kaya Avşar’ın da konuşmasını önemsiyoruz alkışlıyoruz. Bütün dünyanın hayal kurduğu bu güzel ülkenin gençlerinin yurt dışında hayal kurması en çok bizi üzüyor ve biz Merve’ye de Kaya’ya da diyoruz ki: Siz burada yetiştiniz, buraya hizmet edeceksiniz.

* Ama dışarı gitmek isteyen arkadaşlarına hiç olmazsa seçim gecesine kadar bavulları toplamayın diyoruz. Dışarıda olanlara da seçim yakın, bavulları hazırlayın diyoruz; onları da buraya davet ediyoruz. Biz eğer kafalarda toplanmış o bavulları tekrar dolaplara yerleştirebilirsek; önceden toplanmış bavullar şimdi yeniden toplanıp Türkiye’ye dönerlerse, bu Türkiye Cumhuriyeti’nin gururu olur.”

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