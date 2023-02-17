Özgür Özel: Adıyaman’ın köylerinde çadır neredeyse hiç yok

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin 12’nci gününde Adıyaman’da açıklama yaptı. Özel’e, CHP Milletvekilleri Abdurrahman Tutdere, Burhanettin Bulut ve Orhan Sarıbal eşlik etti.

“ADIYAMAN’IN KÖYLERİNDE ÇADIR NEREDEYSE HİÇ YOK”

Bugün Adıyaman’ın en acil ihtiyacının çadır olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

* “Depremin 12’nci gününde bir kez daha Adıyaman’dayız. İlk günden itibaren 12 milletvekili ile Adıyaman’ı takip ediyoruz. Bugün Adıyaman’da 12’nci günde çarpıcı nokta şu: Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte kendinden önceki hükümetlere ne eleştiride bulunduysa ne haksızlık ettiyse bu ülkeye onları yaşattı. Kuyruklar, benzin kuyrukları, karneyle ekmek uygulamasını eleştirirken vatandaşa istediği kadar yiyeceği alamayacağı sınırlamalar…

* En sonunda gelinen nokta şu: 1999 depremini ‘çadırlar 3’üncü gün kurulabilmişti’ diye eleştiriyordu. ‘Devlet yalnız bırakmıştı’ diye eleştiriyordu. 12’nci gün Adıyaman’ın temel sorunu çadır. Adıyaman Merkez’de çadır ihtiyacı var. Adıyaman’ın köylerinde çadır neredeyse hiç yok. Bugün irtibat kurduğumuz yetkililer diyor ki, ‘Çadır bitti, yenilerini bekliyoruz, biraz daha bekleyecekler.’

“DEVLET YOK, DEVLET YALNIZ BIRAKTI, DEVLET ÇARESİZ BIRAKTI”

* İki gün sonra iki hafta olacak. 1999 depremini 3 gün çadırsız geçirdi insanlar diye hükümeti eleştirenler, iki hafta vatandaşını bu karda kışta vatandaşını çadırsız bıraktılar. Adıyaman’ın hızla çadıra, hızla konteyner kentlere, hızla seyyar tuvalete, hızla seyyar banyoya ihtiyacı var. Bugün Türk Eczacıları Birliği alarm veriyor, bit salgını başladı, uyuz salgını başladı. Bunlar kişisel hijyen problemlerine işaret eden önemli tehlikeler.

* Adıyaman’ın sağlığı tehlikede. Adıyaman’ı göçük altında bıraktılar, yalnız bıraktılar. Şimdi hayatta kalanların da sağlığı salgın hastalıklarla tehlikede. Bir an önce ama bir an önce artık devletin bir şekilde Adıyaman’a elini uzatması lazım. Ben Adıyaman sokaklarında ‘Biz unutulduk, biz bırakıldık’ devlete yapılan sitemlerini üzerime alsam suratlarına bakamam, üzerime almasam milletvekili sorumluluğu içinde davranmış olamam. Bir gerçeği söylemek lazım, devlet yok, devlet yalnız bıraktı, devlet çaresiz bıraktı.” ANKA