Özgür Özel “Akılalmaz bir komedi” diyerek açıkladı! “Erdoğan baltayı taşa vurdu! Taştan ateş çıktı!”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Özgür Özel "Akılalmaz bir komedi" diyerek açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #komedi #receptayyiperdoğan #komik #tbmm #chp #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Özgür Özel “Akılalmaz bir komedi” diyerek açıkladı! “Erdoğan baltayı taşa vurdu! Taştan...