Özgür Özel AKPli Cahit Özkan ve Bakanları Rezil Etti! İşte O Çarpıcı Konuşma!





Özgür Özel AKPli Cahit Özkan'ı ve Bakanları Rezil Etti! İşte O Çarpıcı Konuşma! AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesinin yapımına sert bir dille muhalefet eden CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını söyledi. Özgür Özel gel araştıralım dedi! Özgür Özel ayrıca Bakanlar Mustafa Varank ve Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'na yaptığı saygısızlığa tepki gösterdi! İnsan İçine Çıkamazsınız!