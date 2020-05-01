Özgür Özel Anadolu Ajansı ve MHP’li İsmet Büyükataman’a Füze Attı ! CHP Basın Toplantısı 30/04/2020

Büyükataman’dan Özel’e tehdit! ‘Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir’

CHP’li Özgür Özel’in MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine yanıt veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız” sözü üzerinden Sivas katliamında yaşanan acılara gönderme yapıp “Genel Başkanımızı katliama teşvik ile suçlamak senin de, partinin de, arkanızdakilerin de haddi değildir. Haddini bil. Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir” dedi.

Bunun üzerine Özgür Özel CHP Basın Toplantısında Sert Sözlerle Cevap Verdi !

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