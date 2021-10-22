Özgür Özel ‘bunu da yapmazlar’ diyerek açıkladı! Merkez Bankası kararı öncesi kimler dolar aldı?





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 10 ülke büyükelçilerinin yaptığı tutuklu iş insanı Osman Kavala açıklaması için “Yapılan iş doğru değildir ama sebebi Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk tanımazlığıdır” dedi. “PARAYA BİR SIFIR EKLENDİ” Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararı için Özgür Özel, şöyle konuştu: “Bunlardan her şey beklenir, ama herkesin ‘yok artık bunu da yapmazlar’ dediği bir şeyi yaptı, faizleri düşürdü. Sen emir komuta ile faizleri düşürürsen döviz fırlıyor. Erdoğan’ın inadıyla damadına ‘düşür faizi’ dedi. Dolar arttı. Borçları ödeyip kasada kalan para eksi 50 milyar dolar. 128 milyarımız olaydı eksi 50’de değil artı 78’de olacaktık. Paranın harcandığı, bittiği, yok olduğu doğrudur. Dolar 9,63’e fırladı. Recep Tayyip Erdoğan ilk göreve geldiğinde 4 lira 21 kuruş olan ve ‘verin yetkiyi kardeşinize’ dediğini unutmayın. Yiğit Bulut, ‘1 dolar 1 lira olacak’ diyordu. Dolar; 10 lira sınırındadır. ‘Ekonomimiz şahlandı.’ 6 sıfır atmakla övünüyor ama paraya bir sıfır eklendi. Fakirleştik. Kim şahlandı? Kalyon İnşaat şahlandı bizim işçi Kamil sürünmekte.” BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/joing

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