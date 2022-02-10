Özgür Özel büyük skandalı ifşa etti! “Kamu bankaları en çok ilanı bakın kimlere vermiş…”

Yazan:
Alaturka Online
-

CHP GrupBaşkanvekili Özgür Özel Mecliste yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu ! Özel’in gösterdiği belgelerde Kamu bankalarının en çok hangi gazetelere reklam verdiklerini ifşa etti !

BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

👇

https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

#ÖzgürÖzel #CHP #TBMM #Haber

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?