Alaturka OnlineSon Dakika HaberlerGündem Özgür Özel büyük skandalı ifşa etti! “Kamu bankaları en çok ilanı bakın kimlere vermiş…” Yazan: Alaturka Online - 10 February 2022 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver CHP GrupBaşkanvekili Özgür Özel Mecliste yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu ! Özel’in gösterdiği belgelerde Kamu bankalarının en çok hangi gazetelere reklam verdiklerini ifşa etti ! BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ÖzgürÖzel #CHP #TBMM #Haber