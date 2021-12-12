Özgür Özel Cemal Enginyurt’a öyle bir cevap verdi ki… Kahkahalar koptu!





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel MHP'den ihraç edilerek Demokrat Parti'ye katılan Cemal Enginyurt'a öyle bir cevap verdi ki salonda kahkahalar koptu. Özgür Özel Cemal Enginyurt'a "Parmağımı kıracaktı, gönlü kırıldı! Şimdi muhalefet oldu. Hem hoş geldin, hem günaydın." dedi. Cemal Enginyurt Özgür Özel'in o görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak "Hoş bulduk. Bu işten sen hayırlı çıktı" ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #cemalenginyurt #chp #demokratparti #haber #siyaset #politika #yurtaştv