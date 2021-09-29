Özgür Özel CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu! “O kararı alacağız!”





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Bursa’da; “Herkesin ağzında bir Cumhurbaşkanı adayı ismi arayışı var. Yalan yok, ben vekiliyim, her Cumhuriyet Halk Partili, her partili iktidara gelmek için kendi Genel Başkanı’nı yürütmenin başına getirmek ister. Sayın Genel Başkanımız, Millet İttifakı’nı önemseyerek, anketleri önemseyerek, bu adaylık yolunda kendi adına fedakarlık etmek gerekirse fedakarlık, sorumluluk almak gerekirse sonuna kadar sorumluluk almaya hazır. O kararı hep beraber günü gelince alacağız, uygulayacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ancak 50+1’lik sistem yani belki de son açılacak bir oyun, oyların yarısı bir tarafa, yarısı bir tarafa çıktı, son zarf kaldı. O son zarfı açacaksın ve belki Cumhuriyet kurtulacak, rejim kurtulacak, fakirin fukaranın geleceği, gençlerin geleceği kurtulacak. Bütün mağdurların, mazlumların yüzü gülecek ve bu sistemde belki o iş o son zarfa kalacak, son bir oya. O bir oyun peşine, günü geldiğinde ilan edilen Cumhurbaşkanımızdan, Cumhurbaşkanı adayımızdan önce düşmemiz lazım" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #özgürözel #chp #cumhurbaşkanı #haber #siyaset #politika #bursa #yurttaştv